aiBANK يطلق خدمة ai Premier Elite صممت خصيصاً لشريحة كبار العملاء

في ضوء استراتيجية aiBANK



اطلق aiBANK باقة مميزة من الخدمات والمزايا لعملائه فقد أطلق البنك خدمة ai Premier Elite لتقديم خدمات مميزة صممت خصيصاً لشريحة كبار العملاء من خلال خدمات مصرفية او غير مصرفية.

خصيصاً لشريحة كبار العملاء

وقام البنك بتوفير عدة خدمات مصرفية لكبار عملائه ai Premier Elite وهي خدمات aiPremier elite المصرفية و مدير متخصص لمعاملاتك البنكيةو صالات انتظار بريميير ايليت في فروع aiBANK مع أولوية لتنفيذ معاملاتك البنكية المطلوبة و فتح حساب واصدار دفاتر شيكات معافاة من المصاريف مع إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية بلاتينية مجانا بحد ائتماني يصل الى,000,0001جنيه مصري

و الحصول على بطاقة ائتمانية بلاتينية إضافية مجانا و بطاقة الخصم المباشر البلاتينية معفاة من المصاريف علاوة على إمكانية الحصول على قرض بريميير ايليت الذي يصل ,000,0002جنيه مصري بأسعار مميزة و باقة من المنتجات المصرفية للادخار والاستثمار مع لائحة أسعار تفصيلية على جميع المنتجات والخدمات بالإضافة الي إمكانية الحصول على تمويل عقاري يصل الى 15,000,000 جنيه مصري بأسعار مميزة



خدمات aiPremier elite المساعدة الشخصية و خدمات الأوراق الحكومية و الخدمات المنزلية (اعمال الصيانة المنزلية – تنظيف المنزل و غيرها من الخدمات علاوة على خدمات دفع الفواتير مثل (الكهرباء – الغاز – المدفوعات البنكية – مصاريف المدرسة و الخدمات الترفيهية (حجز تذاكر الحفلات وحجز المطاعم)بالإضافة إلى الخدمات الصحية (حجز مواعيد الأطباء والمستشفيات والنوادي الصحية)

خدمات aiPremier elite الطبية من خلال الحصول على فحوصات طبية كاملة مجانا في كبرى المستشفيات داحل جمهورية مصر العربية

خدمات aiPremier elite للسفر

حيث تتمتع بخدمة اهلا المطار مرة واحدة مجانا و التمتع بخدمة التوصيل من والى المطار و حجز تذاكر الطيران (محلى ودولي) و حجز الفنادق والمنتجعات السياحية و خدمه المساعدة في أستخرج التأشيرة السياحية

خدمات aiPremier elite الرياضية/ الرفاهية

يمكنك التمتع بإحدى المميزات الممثلة في امكانية تعلم وممارسة رياضة الجولف مجانا على أيدي مدربين متخصصين أو إمكانية التمتع بقضاء ليلة مجانية بفندق 5 نجوم مجانا داخل جمهورية مصر العربية

أو إمكانية التمتع بخدمات SPA مجانا.