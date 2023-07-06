ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في ضوء استراتيجية aiBANK

aiBANK يطلق خدمة ai Premier Elite صممت خصيصاً لشريحة كبار العملاء

aiBANK
aiBANK


اطلق aiBANK باقة مميزة من الخدمات والمزايا لعملائه فقد أطلق البنك خدمة ai Premier Elite لتقديم خدمات مميزة صممت خصيصاً لشريحة كبار العملاء من خلال خدمات مصرفية او غير مصرفية.

خصيصاً لشريحة كبار العملاء

وقام البنك بتوفير عدة خدمات مصرفية لكبار عملائه ai Premier Elite وهي خدمات aiPremier elite المصرفية و مدير متخصص لمعاملاتك البنكيةو صالات انتظار بريميير ايليت في فروع aiBANK  مع  أولوية لتنفيذ معاملاتك البنكية المطلوبة و فتح حساب واصدار دفاتر شيكات معافاة من المصاريف مع إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية بلاتينية مجانا بحد ائتماني يصل الى,000,0001جنيه مصري
و الحصول على بطاقة ائتمانية بلاتينية إضافية مجانا و بطاقة الخصم المباشر البلاتينية معفاة من المصاريف علاوة على إمكانية  الحصول على قرض بريميير ايليت الذي يصل ,000,0002جنيه مصري بأسعار مميزة و باقة من المنتجات المصرفية للادخار والاستثمار مع  لائحة أسعار تفصيلية على جميع المنتجات والخدمات بالإضافة الي إمكانية الحصول على تمويل عقاري يصل الى 15,000,000 جنيه مصري بأسعار مميزة
  
خدمات aiPremier elite المساعدة الشخصية و خدمات الأوراق الحكومية و الخدمات المنزلية (اعمال الصيانة المنزلية – تنظيف المنزل و غيرها من الخدمات علاوة على خدمات دفع الفواتير مثل (الكهرباء – الغاز – المدفوعات البنكية – مصاريف المدرسة  و الخدمات الترفيهية (حجز تذاكر الحفلات وحجز المطاعم)بالإضافة إلى  الخدمات الصحية (حجز مواعيد الأطباء والمستشفيات والنوادي الصحية)

خدمات aiPremier elite الطبية من خلال  الحصول على فحوصات طبية كاملة مجانا في كبرى المستشفيات داحل جمهورية مصر العربية

خدمات   aiPremier elite للسفر

حيث تتمتع بخدمة اهلا المطار مرة واحدة مجانا و التمتع بخدمة التوصيل من والى المطار و حجز تذاكر الطيران (محلى ودولي) و حجز الفنادق والمنتجعات السياحية و خدمه المساعدة في أستخرج التأشيرة السياحية

خدمات aiPremier elite الرياضية/ الرفاهية
يمكنك التمتع بإحدى المميزات الممثلة في امكانية تعلم وممارسة رياضة الجولف مجانا على أيدي مدربين متخصصين أو إمكانية التمتع بقضاء ليلة مجانية بفندق 5 نجوم مجانا داخل جمهورية مصر العربية
أو إمكانية التمتع بخدمات SPA مجانا.

aiBANK ai Premier Elite شريحة كبار العملاء كبار العملاء خدمات مصرفية

الأكثر قراءة

مصر تسدد نصف تريليون جنيه التزامات مالية خلال 8 أشهر

مصايف المصريين.. المدن الساحلية ترفع شعار «كامل العدد» وتخصيص شواطئ مجانية للمواطنين

محافظ بنى سويف: المشروعات نجحت فى تحويل المحافظة من الأكثر فقرًا إلى الأكثر جذبًا للاستثمارات

كيفية استخدام تطبيق "ثريدز" المنافس الشرس لتويتر

ننشر موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023_2024

عميد الدراما.. «المتحدة» تحتفى بأسامة أنور عكاشة.. فيلم وثائقى عن سيناريست الروائع بشهادات الفنانين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا