صيف 2023 الأكثر سخونة.. دعوات للاستيقاظ لخفض انبعاثات الكربون

أظهرت دراسة حديثة أن صيف عام 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث أدت أزمة المناخ وظاهرة النينيو الناشئة إلى ارتفاع درجات الحرارة وأدت إلى طقس متطرف في جميع أنحاء العالم.

وحسب الدراسة في يونيو ويوليو وأغسطس - صيف نصف الكرة الشمالي - وصل متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 16.77 درجة مئوية، وهو ما يزيد بمقدار 0.66 درجة مئوية عن متوسط الفترة من 1991 إلى 2020. الرقم القياسي الجديد هو 0.29 درجة مئوية أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019، وهو قفزة كبيرة من حيث المناخ.

وأظهرت البيانات الصادرة عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) التابعة للاتحاد الأوروبي، أن شهر أغسطس كان أكثر دفئًا بنحو 1.5 درجة مئوية عن متوسط ما قبل الصناعة في الفترة من 1850 إلى 1900، على الرغم من أن هدف دول العالم المتمثل في إبقاء درجة الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية لن يعتبر إلا منقوصًا، عندما تستمر درجة الحرارة هذه على مدى أشهر وسنوات.

دمرت موجات الحر والحرائق والفيضانات الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء العالم، من أمريكا الشمالية والجنوبية، إلى أوروبا والهند واليابان والصين.

تجاوز متوسط درجات الحرارة



وكانت المحيطات ساخنة بشكل خاص في الأشهر الأخيرة. وأظهرت بيانات C3S أنه في كل يوم من شهر أغسطس، تجاوز متوسط درجات حرارة سطح البحر العالمي الرقم القياسي السابق المسجل في مارس 2016، والذي كان أيضًا عام ظاهرة النينيو.

ووصلت درجات الحرارة في شمال المحيط الأطلسي إلى رقم قياسي جديد بلغ 25.19 درجة مئوية في 31 أغسطس، كما كان حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي منخفضًا للغاية خلال هذا الوقت من العام.

وقالت سامانثا بيرجيس، من C3S: "تستمر سجلات درجات الحرارة العالمية في الانخفاض في عام 2023، مع أدفأ شهر أغسطس بعد شهري يوليو ويونيو الأكثر دفئًا، مما يؤدي إلى أدفأ صيف شمالي في سجل بياناتنا يعود إلى عام 1940"، وتستند النتائج إلى تحليل الكمبيوتر لمليارات القياسات من الأقمار الصناعية والسفن والطائرات ومحطات الأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم.

وقالت الدكتورة فريدريك أوتو، من إمبريال كوليدج لندن: "لقد أصبح تحطيم الأرقام القياسية للحرارة هو القاعدة في عام 2023. ويستمر الاحتباس الحراري لأننا لم نتوقف عن حرق الوقود الأحفوري، الأمر بهذه البساطة.

وأظهرت الدراسات التي أجرتها World Weather Attribution أن تغير المناخ قد أدى إلى تكثيف بعض الكوارث الجوية الأكثر تدميرًا في صيف عام 2023.

وقد تضاعفت احتمالية حدوث الظروف الحارة والجافة والرياح التي غذت حرائق الغابات في كيبيك بكندا على الأقل بسبب تغير المناخ، وموجات الحر الشديدة التي أثرت على أوروبا وأمريكا الشمالية أصبحت أكثر سخونة بمقدار 2.0 إلى 2.5 درجة مئوية بسبب تغير المناخ.