أمين عام الأمم المتحدة: الأرض تشهد انهيارًا مناخيًا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن الأرض تشهد" انهيارًا مناخيًا"، وذلك بعدما أظهرت البيانات أن الثلاثة أشهر الماضية كانت الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1940.

وقالت سامانثا بورجس، نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ: يتواصل تدهور سجلات درجات الحرارة العالمية خلال عام 2023، حيث كان أغسطس الماضي الأكثر حرارة بعد يوليو ويونيو الأكثر حرارة.

وبلغ متوسط درجة الحرارة خلال يونيو إلى أغسطس الماضيين 16.77 درجة مئوية بارتفاع بواقع 0.66 فوق المتوسط، وأعلى بصورة كبيرة من الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله خلال عام 2019 وبلغ 16.48 درجة مئوية.

وكانت الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين ثاني أعلى فترة تسجل أعلى درجات حرارة على الإطلاق بعد 2016، عندما كانت هناك ظاهرة النينو.

وفي بيان منفصل، وصفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة شهر أغسطس بأنه كان الأشد حرارة على الإطلاق "بهامش كبير" وثاني أكثر شهر حرارة بعد يوليو 2023.

وسجل أغسطس الماضي أعلى متوسط درجة حرارة على سطح البحر بلغ 20.98 درجة مئوية.

موسم غليان

وقال جوتيريش في بيان: "كوكبنا شهد موسم غليان وجاء فصل الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق.. لقد بدأ انهيار المناخ".

وأضاف: "العلماء طالما حذروا من ما سوف ينجم عن إدماننا للوقود الأحفوري ارتفاعًا في درجات الحرارة، والأمر يتطلب تسارع وتيرة اتخاذ إجراءات، حيث يتعين على القادة الآن العمل سريعًا للتوصل لحلول للمناخ"، محذرًا: "مازال يمكننا تجنب أسوا ما في الفوضى المناخية، وليس لدينا دقيقة لنضيعه".

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد بيتري تالاس، إن نصف الكرة الشمالي شهد فصل صيف شديد، مشيرا إلى حرائق الغابات المدمرة التي أتت على مساحات كبيرة من الأراضي وأضرت بصحة الأشخاص.

عواصف وفيضانات

وضربت عواصف مطيرة شديدة وفيضانات قاتلة اليونان وتركيا وبلغاريا المجاورة، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم اثنان من المصطافين جرفهما سيل في موقع تخييم في شمال غرب تركيا، لتودع أوروبا فصل الصيف وحرائق الغابات بأسوأ موجة لتغيرات الطقس.

وقال علي يرليكايا، وزير الداخلية التركي، إن أربعة أشخاص آخرين فُقدوا بعد الفيضانات المفاجئة في موقع المخيم في مقاطعة كيركلاريلي، بالقرب من الحدود مع بلغاريا، وذكر أن نحو 12 من المصطافين كانوا حاضرين عندما ضربت المياه.