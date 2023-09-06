الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير سياسي: الجامعة العربية هي الإطار الشرعي للقضية الفلسطينية

الجامعة العربية
الجامعة العربية

رصد الدكتور عصام لعروسي، مدير مركز منظورات للدراسات، اليوم الأربعاء، تفاصيل فعاليات الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية.

وقال إن الحديث عن القدس والقضية الفلسطينية خلال فعاليات الدورة الـ160 حديث متشابك ومعقد للغاية، خاصة أن موقف جامعة الدول العربية يتم وفق التحولات التي تعرفها القضية الفلسطينية وأيضًا ما تعيشه إسرائيل من وصول حكومة متشددة، وما شهده المسجد الأقصى من أحداث مؤسفة ودامية من خلال التدخلات السافرة بالأقصى.

وأكد، أن وزير الخارجية، سامح شكري، أكد خلال كلمته أهمية تفعيل دور جامعة الدول العربية حول هذا الموضوع، خاصة أن القضية الفلسطينية تعرف قراءة جديدة لواقع جديد، وبالتالي بمجرد الحديث عن هذا الموضوع هو تذكير بمركزية القضية وأهمية القضية بالنسبة للعالم العربي والإسلامي، ووضعها في إطارها الشرعي والقانوني، وهو منظمة الجامعة العربية وهو الإطار الشرعي الذي يحتضن هذا الموضوع، والتي تحاول أن تبعد كل تجاهل عن القضية والقفز عن هذا الموضوع من خلال المنظمات الدولية أو من خلال القوى الغربية التي تحاول أن تتجاوز القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن التركيز على تصريحات ورسائل وزير الخارجية شكري، الذي ثمن القضية الفلسطينية بشكل كلي تماما، منوها أن جامعة الدول العربية يجب ان تتجاوز البيانات الجاهزة ومحاولة تغير الواقع ويتم من خلال الدور الفاعل خلال الأزمات.

المسجد الأقصى لقضية الفلسطينية فعاليات الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية جامعة العربية

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