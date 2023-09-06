الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برنامج تدريبى على التسويق الإلكترونى لشباب أسوان

صورة خلال الجولة
صورة خلال الجولة

قالت وزارة العمل، فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة أسوان انتهت من فعاليات الدورة التدريبية الثانية على مهنة التسويق الإلكتروني، بمركز التدريب المهنى بالمحمودية، الذى يأتى فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، الذي تم الإعلان عنها فى يونيو الماضى عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم من خلاله، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة وحرصه على تقديم أفضل الخدمات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين والراغبين فى العمل بالمحافظات، من خلال دراسة جيدة لمتطلبات سوق العمل من المهن، على رأسها وظائف تكنولوجيا المعلومات والمستقبل ومراعاة ذلك فى البرامج التدريبية المقدمة للشباب من الجنسين.

 

البرامج التدريبية المقدمة للشباب 

وقال فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان إن وزارة العمل أطلقت هذه البرامج التدريبية المقدمة للشباب تم إجراء اختبارات ما قبل التدريب لمن انطبقت عليهم شروط الالتحاق واجتازوا الاختبار النظري السابق للتدريب، والبدء في تنفيذ المجموعة الثانية لعدد 20 متدربا، موضحاً أن البرنامج التدريبى ينقسم إلى ثلاثة أجزاء تدريبية وهي المهارات الذاتية، والتسويق الإلكتروني، والفوتوشوب. 

كما قام المتدربون بوزارة العمل بعرض مشروعات التخرج الخاصة بهم ومناقشتهم بشأنها، وأضاف مدير المديرية أن المتدربين قدموا الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية وبرنامج الأغذية العالمى على جهودهم وحرصهم على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية  للشباب المقبل والباحث عن العمل ومدى استفادتهم عملياً وعلمياً وكيف أثرت على تفكيرهم ورؤيتهم أهدافهم الشخصية وإصرارهم على تطبيق ما تعلموه خلال التدريب وعن أهمية كيفية استثمار هذه المهارات التي جعلتهم يفكرون جدياً في تنفيذ شركات تسويقية مصغرة مكونة من فريق عمل المجموعة التدريبية.

يشار إلى أن وزارة العمل قامت بتنظيم عدد من الندوت التوعوية والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية، كذلك تناولت الوزارة العديد من الموضوعات التي تهدف إلى وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودور المرأة المصرية فى تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتواجد المستمر بين العاملين بالقطاع الخاص، مع الاهتمام بتمكين المرأة اقتصادياً وتوعيتها بأهمية دورها في المجتمع للمساهمة في عمليات التنمية ودفع عجلات الإنتاج.

البرامج التدريبية المقدمة للشباب وزارة العمل أسوان التسويق الإلكتروني برنامج الأغذية العالمي

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