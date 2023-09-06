الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": صرف 60 ألف جنيه لأسر ضحايا عقار حدائق القبة

انهيار عقار
انهيار عقار

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إنه في تمام الساعة الخامسة صباح اليوم تلقت غرفة العمليات المركزية التابعة لمحافظة القاهرة خبر انهيار عقار في منطقة حدائق القبة المكون من 4 طوابق، ويملك هذا المنزل عائلة واحدة فقط.

انهيار عقار حدائق القبة

وأكد عوض الغنام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الحادث أسفر عن وقوع 4 ضحايا و3 مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الدمرداش سريعًا من أجل تلقي العلاج.

وتابع: "هذا المنزل في الصفوف الأولى من المنازل التابعة لشارع الجراش، التابع لمنطقة حدائق القبة".

واستطرد: "تحركت الأجهزة المعنية سريعًا فور الإبلاغ عن هذا الحادث إلى موقع العقار من أجل نجدة المواطنين، ولهذا أرسل الهلال الأحمر سياراته الاستغاثية سريعًا، إضافة إلى أنه تتم الآن إزالة كل بقايا هذا المنزل المنهار لعودة حركة السير في هذا الشارع الحيوي مرة أخرى".

تعويض أسر الضحايا

وأشار إلى أنه سيتم صرف مبلغ مالي قيمته 60 ألف جنيه لأسر الضحايا، كما سيتم تشكيل لجنة هندسية للنظر في العوامل التي أدت إلى سقوط هذا العقار، مع العلم أن هذا العقار مبني على أسقف خرسانية دون أعمدة.

عوض غنام مراسل اكسترا نيوز ضحايا حادث حدائق القبة اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

"أسرة تحت الأنقاض.. وتنكيسات".. ماذا حدث لـ عقار حدائق القبة المنهار؟

وزير العدل يصدر حركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة

سيدة تخلع زوجها: "عاوزنى أسافر أشتغل معاه وأسيب ولادى"

إنجازات كبيرة ومشروعات خدمية وتنموية تحققها "حياة كريمة" بالبحيرة

"مستشار مزيف" لرئيس جامعة مصرية.. حاضر للطلاب وكرّمته المنوفية

"الصحة": الحوكمة تعزز الأداء العام للوصول العادل إلى الرعاية الشاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا