"إكسترا نيوز": صرف 60 ألف جنيه لأسر ضحايا عقار حدائق القبة

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إنه في تمام الساعة الخامسة صباح اليوم تلقت غرفة العمليات المركزية التابعة لمحافظة القاهرة خبر انهيار عقار في منطقة حدائق القبة المكون من 4 طوابق، ويملك هذا المنزل عائلة واحدة فقط.

انهيار عقار حدائق القبة

وأكد عوض الغنام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الحادث أسفر عن وقوع 4 ضحايا و3 مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الدمرداش سريعًا من أجل تلقي العلاج.

وتابع: "هذا المنزل في الصفوف الأولى من المنازل التابعة لشارع الجراش، التابع لمنطقة حدائق القبة".

واستطرد: "تحركت الأجهزة المعنية سريعًا فور الإبلاغ عن هذا الحادث إلى موقع العقار من أجل نجدة المواطنين، ولهذا أرسل الهلال الأحمر سياراته الاستغاثية سريعًا، إضافة إلى أنه تتم الآن إزالة كل بقايا هذا المنزل المنهار لعودة حركة السير في هذا الشارع الحيوي مرة أخرى".

تعويض أسر الضحايا

وأشار إلى أنه سيتم صرف مبلغ مالي قيمته 60 ألف جنيه لأسر الضحايا، كما سيتم تشكيل لجنة هندسية للنظر في العوامل التي أدت إلى سقوط هذا العقار، مع العلم أن هذا العقار مبني على أسقف خرسانية دون أعمدة.