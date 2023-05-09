عوض غنام: استمرار تقديم الخدمات الصحية واللوجستية بمعبرى قسطل وأرقين

قال عوض غنام، مراسل إكسترا نيوز"، إن محافظة أسوان أصدرت بيانا اليوم في ضوء توجيهات القيادة السياسية برفع حالة الطوارئ داخل المحافظة للتعامل مع الوافدين من السودان.

المعابر المصرية السودانية

وأكد عوض غنام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معبر قسطل بات المعبر الأهم من بين المعابر البرية المصرية، حيث التوافد البري من السودان إلى مصر يزداد بصورة كبيرة من خلال هذا المعبر.

وأضاف في حديثه أن العبارات البحرية في بحيرة ناصر تقدم الاستغاثات الغذائية والطبية للوافدين من السودان من مختلف الجنسيات.

الخدمات اللوجستية المصرية

وتابع: "هناك قوافل طبية قادمة من المستشفى التعليمي بمحافظة أسوان، وقوافل أخرى تابعة للهلال الأحمر داخل معبر قسطل وأرقين لتقديم الرعاية الصحية للوافدين من السودان بالمجان".

واستطرد: "يتم تقديم خدمات لوجستية أيضاً من خلال تجهيز شبكات الاتصالات حتى يستطيع الوافدون الاتصال على ذويهم والتواصل معهم من أجل طمأنتهم على أوضاعهم".

وأردف: "كثرة عدد الوافدين من السودان تؤكد أن الشعب السوداني يعلم أن مصر بلده الثاني، فلا توجد هذه الأعداد في باقي الدول المجاورة".