انطلاق برامج "LEGO" التدريبي لمعلمي 76 مدرسة في مرسى مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن تعليم مطروح ينظم البرنامج التدريبي LEGO على مدار شهر سبتمبر وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث يستهدف تدريب عدد كبير من معلمي ٧٦ مدرسة ابتدائي بمعدل تدريب ٢٠ مدرسة أسبوعياً بأربع قاعات تدريبية بديوان عام المديرية وإدارتي الضبعة والحمام.

توظيف اللعب كاستراتيجية تعليم جديدة للتلاميذ

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن هذا البرنامج التعليمي يقدم محتوى تدريبي متطور يهدف إلى توظيف اللعب كاستراتيجية تعليم جديدة للتلاميذ وتنمية مهارات التفكير الإبداعى لمعلمي المدارس الابتدائية ويتم تنظيمه تحت إشراف لمياء سعيد مدير إدارة التدريب والعاملين بالإدارة، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة اليونسيف، والهلال الأحمر.

تفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي

واختتم مدير المديرية، تصريحاته مؤكداً أن تلك الحزم التدريبية تأتي حرصا من تعليم مطروح على تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي، مقدماً الشكر لإدارة التدريب تقديرا للجهود المبذولة والتنظيم الجيد لمجموعة من البرامج التدريبية الإيجابية خلال الفترة الماضية كذلك حسن انتقاء البرامج التي تلبي احتياجات العاملين واحتياجات العمل المنوط بهم.

وفى سياق آخر، كان قد عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الإثنين الماضى، اجتماعا مع لجنة الامن والسلامة المهنية بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من مديري التعليم الفني وموجه عام رياض الأطفال والجودة والمتابعة الميدانية والتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي والتربية الخاصة وذلك بمقر ديوان عام المديرية بحضور صباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وأوضح أن مهام اللجنة تتركز في مراجعة إجراءات الأمن والسلامة المهنية بالمدارس على مستوى المديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها ، مضيفاً أن إنطلاق عمل اللجنة صباح غداً الثلاثاء لتفقد المدارس التابعة لإدارات غرب المحافظة، وذلك للاطمئنان علي توافر عوامل السلامة والأمن بكافة المباني المدرسية في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد في الأول من أكتوبر المقبل.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث