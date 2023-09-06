القاهرة الإخبارية| "السودان يواجه المصير" انفوجراف عن المأساة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” انفوجراف بعنوان “ السودان يواجه المصير.. أرقام تروي المأساة”

أرقام تروي المأساة في السودان

4.8 مليون نزحوا داخل السودان وخارجه 2 مليون نزحوا إلى البلدان المجاورة 2 مليون طفل تركوا منازلهم من اندلاع النزاع 700 طفل ينزح في كل ساعة 3046 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة 72.3 % من النازحين هم في الأصل من سكان الخرطوم

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.