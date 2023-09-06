الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية| "السودان يواجه المصير" انفوجراف عن المأساة

السودان
السودان

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” انفوجراف بعنوان “ السودان يواجه المصير.. أرقام تروي المأساة”

أرقام تروي المأساة في السودان

  1. 4.8 مليون نزحوا داخل السودان وخارجه
  2. 2 مليون نزحوا إلى البلدان المجاورة
  3. 2 مليون طفل تركوا منازلهم من اندلاع النزاع
  4. 700 طفل ينزح في كل ساعة
  5. 3046 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة
  6. 72.3 % من النازحين هم في الأصل من سكان الخرطوم

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏الإخبارية News AI-Qahera السودان يواجه المصير أرقام تروي المأساة 4.8 خوب نزحوا داخل السودان وخارجه 2 صوة نزحوا إلى البلدان المجاورة 2 طفل تركوا منازلهم منذ اندلاع النزاع 700 طفل ينزح في كل ساعة 3046 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة 72.3 % من النازحين هم في الأصل من سكان الخرطوم المصدر الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" 30x6000Alqaheranewstv‏'‏‏
أرقام تروي المأساة في السودان المأساة في السودان السودان اشتباكات في السودان اشتباكات السودان الدعم السريع

مواد متعلقة

بلينكن: أمريكا ستواصل عملها مع شركائها وحلفائها لاستمرار أوكرانيا (فيديو)

شكري: ندعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة.. وخروج القوات الأجنبية من ليبيا

وزير الخارجية يطلب من الجامعة العربية مواصلة الدعم فى قضية سد النهضة

"إدريس": التنمية تحتاج للتركيز على التعليم والصحة

كاتب سعودي: النسخة الأولى من مهرجان العلمين حققت نجاحا باهرا

صحفي إماراتي: العلمين لوحة ثقافية على أرض مصر

"الثقافي الروسي": العلمين اسم جديد يظهر على الوجهة المصرية

مسئول أمريكى يتوقع حجم دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا

الأكثر قراءة

شاهد.. أول صور للطبيب ضحية حادث انهيار عقار بحدائق القبة

"أفضل وأنقى الناس".. ماذا قال أصدقاء الطبيب ضحية عقار حدائق القبة المنهار عنه؟

عُمرة البدل.. "الدستور" تسجّل في التطبيق وتخبركم بما خفي عنكم

تخفيضات 98% بالمترو.. تفاصيل استعدادات وزارة النقل للعام الدراسى الجديد

احتراق 32 "توك توك" إثر اندلاع النيران داخل جراج بحدائق القبة

"مستشار مزيف" لرئيس جامعة مصرية.. حاضر للطلاب وكرّمته المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا