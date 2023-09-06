الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية تحتفل بذكرى ميلاد "الأستاذ"

فؤاد المهندس
فؤاد المهندس

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا في ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس.

وقال التقرير: "في السادس من سبتمبر عام 1924 بحي العباسية بالقاهرة، كانت لحظة ميلاد أحد أعمدة الفن المصري طوال تاريخه، هو فؤاد المهندس".

وأضاف: "بمدرسة العزبي بالقاهرة عاش المهندس طفولته، وفيها تم بناء شخصيته التي عرفها الجميع، فيما بعد، والتي تتسم بالمحبة والقوة في نفس الوقت، وهو ما ظهر في شخصيته التي قدمها حتى رحيله".

ساعة لقبلك

وتابع: "لعائلة ذو الفقار دور كبير في سطوع نجم المهندس، وذلك بعد انضمامه لفرقة "ساعة لقلبك" وهي الفرقة التي قدمت العديد من الأعمال الكوميدية عبر أثير الراديو وخشبة مسرح التليفزيون المصري، واستطاع فؤاد المهندس أن يكون نجمها الأول بفضل كاريزمته الفنية وثقافته الواسعة بعالم الكوميديا والتمثيل".

واستطرد: "عام 1954 كانت البداية الحقيقة لفؤاد المهندس في عالم السينما بعد اشتراكه في فيلم بنت الجيران أمام شادية، وكان الفيلم من إخراج جاره في العباسية محمود ذو الفقار، ومن هنا انطلق المهندس إلى عالم النجومية بأعمال تعد من الأهم في تاريخ الفن العربي مثل صاحب الجلالة و اعترافات زوج و شنبو في المصيدة وأرض النفاق و عودة أخطر رجل في العالم".

فؤاد المهندس المهندس ذو الفقار ساعة لقلبك فيلم بنت الجيران

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