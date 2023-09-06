صيف معلّق.. معلومات جديدة عن انفصال نجمة game of thrones

بعد تداول أنباء انفصال نجمة "صراع العروش" صوفي تيرنر عن زوجها المغني جو جوناس الذي تقدم بدعوة طلاق أمام المحكمة، كشفت تقارير بريطانية تفاصيل جديدة حول الخلافات بين الزوجين.

ونقلت مجلة people الأمريكية عن مصدر مقرب من الزوجين، إن تقديم جو جوناس لطلب الطلاق من صوفي ترنر الثلاثاء الماضي، لم يكن بمثابة "مفاجأة" للأشخاص من حولهم،لافتة إلى أن الزوجين أمضوا "الصيف بأكمله منفصلين".

أضاف المصدر: "فيما يتعلق بالانفصال، فليس جديد فقد وقع منذ فترة، ولكنهم اختاروا الإعلان في الوقت الحالي"، كاشفاً عن توقيع الزوجين وثيقة اتفاق زوجية، قبل الزواج، لهذا قدم "جوناس" الأوراق للمحكمة، إضافة إلى رغبته في ضم الأطفال له بعد الطلاق.

أطفال صوفي تيرنر وجو جوناس

قال المصدر المقرب للزوجين:" كان الأطفال مع "جوناس" في الأشهر القليلة الماضية، وسافروا معه في رحلة عائلية أثناء قيامه بجولة سياحية، بينما كانت صوفي تعمل في المملكة المتحدة".

ويدعي جوناس في أوراق طلاقه المقدمة إلى المحكمة في فلوريدا، أن ابنتي الزوجين تعيشان معه مؤخرًا، ويطالب بضمهم رسمياً.

وتؤكد الوثائق التي حصلت عليها مجلة PEOPLE أن الموسيقي تقدم بطلب لفسخ زواجه من ممثلة مسلسل Game of Thrones بعد أربع سنوات من الزواج .

ولدى الزوجين ابنة تدعى ويلا، 3 سنوات، وابنة ثانية تم تحديدها في وثائق الطلاق على أنها د.، 14 شهرًا.

فيما تفيد الوثائق بأن "الزواج بين الطرفين قد تم كسره بشكل لا رجعة فيه" ويذكر أن لديهما اتفاق ما قبل الزواج.

مَن هي صوفي تيرنر؟

وصوفي تيرنر هي ممثلة بريطانية، بدأت مسيرتها في التمثيل في 2011 بدور سانسا ستارك، في مسلسل الفانتازيا التلفزيوني الشهير صراع العروش الذي حقّق لها نجاحًا دوليًّا. كان أول ظهور لها في فيلمٍ طويلٍ في فيلم أنا الأخرى (2013).