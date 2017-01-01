نجمة «صراع العروش» صوفى تيرنر وزوجها جو جوناس يرزقان بأول مولود لهما

أنجبت الممثلة صوفي تيرنر نجمة مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) التلفزيوني الشهير بنتا من زوجها جو جوناس، لتكون أول طفل يرزقان به.وقال ممثل للزوجين في بيان صحفي اليوم: "صوفي تيرنر وجو جوناس يسعدهما الإعلان عن ولادة طفلتهما".تزوجت الممثلة البريطانية تيرنر (24 عاما)، التي لعبت دور سانسا ستارك في "صراع العروش"، من جوناس، عضو فرقة البوب جوناس براذرز، في هدوء في مايو 2019 ولم يظهرا للعلن كثيرا.وقال موقع (تي.إم.زد دوت كوم) لأخبار المشاهير إن الطفلة سُميت ويلا وولدت في مستشفى بلوس إنجليس في 22 يوليو.