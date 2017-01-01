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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

نجمة «صراع العروش» صوفى تيرنر وزوجها جو جوناس يرزقان بأول مولود لهما

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:21 ص
صوفى تيرنر وزوجها
صوفى تيرنر وزوجها
وكالات
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أنجبت الممثلة صوفي تيرنر نجمة مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) التلفزيوني الشهير بنتا من زوجها جو جوناس، لتكون أول طفل يرزقان به.

وقال ممثل للزوجين في بيان صحفي اليوم: "صوفي تيرنر وجو جوناس يسعدهما الإعلان عن ولادة طفلتهما".

تزوجت الممثلة البريطانية تيرنر (24 عاما)، التي لعبت دور سانسا ستارك في "صراع العروش"، من جوناس، عضو فرقة البوب جوناس براذرز، في هدوء في مايو 2019 ولم يظهرا للعلن كثيرا.

وقال موقع (تي.إم.زد دوت كوم) لأخبار المشاهير إن الطفلة سُميت ويلا وولدت في مستشفى بلوس إنجليس في 22 يوليو.

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