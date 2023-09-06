230 ألف شجرة.. محافظ الإسكندرية يعلن حصيلة مبادرة "100 مليون شجرة"

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، سعي المحافظة إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، موضحا أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلوانى، قامت من بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" بزراعة نحو 230 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.

مبادرة 100 مليون شجرة

ومن جانبها تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة أعمال الزراعات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأحياء الإسكندرية وذلك لرفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

حصيلة الأسبوع ال24 من المبادرة

وأضافت مسعود؛ أنه خلال الأسبوع الرابع والخمسون من المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة؛ تم زراعه 5 ألاف شجرة مثمرة وغير مثمرة، مقسمة إلى زراعة 1422شتلة مثمرة نطاق مركز ومدينة برج العرب، بالإضافة زراعة1000شتلة مثمرة بحى العامرية ثان، وزراعة 635 شتلة مثمرة بحى غرب، وزراعة 6630 شتلة مثمرة بحي شرق، وزراعه 573 شتلة مثمرة بحي منتزة أول، وزراعه 385 شتلة مثمرة بحي بمعرفة الإدارة العامة للحدائق المركزية، وزراعة 250 شتلة مثمرة بحي المنتزة ثان، وزراعه 60 شتلة مثمرة بحي العجمى، وزراعة 25 شتلة مثمرة بحى وسط.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في مارس الماضي، عن استلام قافلة تتضمن 200 ألف شجرة لزراعتها بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100مليون شجرة»، وفى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الاشجار لعدد من محافظات الجمهورية.

وأشاد محافظ الإسكندرية بما تستهدفه هذه المبادرة للتوسع فى المساحات الخضراء و تحسين جودة الهواء وأيضًا الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع.