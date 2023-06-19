زراعة 135 ألف شجرة بالإسكندرية منذ بدء مبادرة الرئيس السيسي

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء، فى إطار المبادرة الرئاسية “زراعة 100 مليون شجرة”، لافتا أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ وبالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

واوضح الشريف؛ أنه خلال الإسبوع الثالث والأربعون تم زراعة نحو 2000 شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الاسكندرية ليصل إجمالى ما تم زراعته 135 ألف شجرة منذ بداية تنفيذ المبادرة.

وأضاف ؛ أنه تم زراعة 430 من الأشجار المثمرة والغير مثمرة بحى وسط، فضلا عن زراعة 405 شجرة مثمرة بحى المنتزة أول، وزراعة 245 شجرة مثمرة بحى المنتزة ثان ، بالإضافة إلى زراعة 227 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحى غرب، وزراعة 198 شجرة مثمرة بحى العجمى، وزراعة 52 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحى شرق.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، عن غلق 86 منشأة وضبط 6743 حالة إشغال متنوع وتحرير 936 محضر متنوع و218 ألف غرامات فورية خلال حملات الحج الماضي.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشأت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وازالة الاشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشأت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 86 منشأة، والتحفظ على عدد 6743 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 936 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 218 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

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