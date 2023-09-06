الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

209 محاضر تموينية وضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

محضر تمويني
محضر تمويني

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز اليوم الأربعاء. 

وأسفرت الحملة عن تحرير (209) محاضر تموينية متنوعة ما بين (100) محضر مخالفات مخابز و(109) محاضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة  وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، وهذا تضمن ضبط 5 أطنان مواد غذائية بدون مستندات و11 شيكارة دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء.

ضبط مصنع حلوى

وأشار عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين، إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، تحرير محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي للتصرف فى كمية قدرها 11 شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها فى السوق السوداء، وتجميع 147 بطاقة تموينية للتربح منها دون وجه حق، ومحضر جنح مركز قويسنا ضد المدير المسئول عن مصنع للحلوى وبحوزته 2 طن سكر، 2 طن دقيق فاخر، 1 طن زيت طعام بدون مستندات مجهول المصدر، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. 

تكثيف حملات التفتيش

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أهمية تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع و متابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية وتطبيق القانون بكل الحسم حيال المخالفين.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية حملات تفتيشية ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر محاضر تموينية بالمنوفية

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