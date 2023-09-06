تاريخ القراءة الوطنية في يوم الكتاب الأمريكي.. اقرأ في كل مكان

حينما تحب القراءة يصعب عليك أن تتوقف وأحيانا مدمني القراءة يتركون القيام بالكثير من الأشياء للإنغماس في عوالم الكتب وهذا يجعلهم يشعرون بالذنب قليلا، يدعو اليوم الوطني لقراءة كتاب في 6 سبتمبر جميع محبي الكتب إلى الانغماس في هوايتهم المفضلة دون الشعور بالذنب.

إن الكتب التي تبعث الحياة في عوالم جديدة تنيرنا وتنقلنا في مغامرات مثيرة يمكنهم تحدي وجهات نظرنا حول التجربة الإنسانية بطرق لا مثيل لها في وسائل الإعلام الأخرى. في عالم غارق في التكنولوجيا، يشجعنا اليوم الوطني لقراءة كتاب على إسكات الضجيج وقلب الصفحات لفترة من الوقت.



قراءة

متى يكون يوم القراءة الوطني للكتاب 2023؟

يتم الاحتفال باليوم الوطني لقراءة الكتاب في 6 سبتمبر من كل عام.

تاريخ القراءة الوطنية في يوم الكتاب

في حين يُعتقد أن اليوم الوطني لقراءة كتاب قد نشأ في الولايات المتحدة، إلا أن التفاصيل الأخرى حول تاريخ هذا اليوم غير واضحة، لكن ما هو واضح هو حب الأميركيين للكتب! وبالنسبة للكثيرين، يعد هذا يومًا مرحبًا به لأن 81% منا لا يشعرون أننا نقضي الكثير من الوقت في القراءة كما نرغب. لذا، اليوم هو الفرصة المثالية لتخصيص بعض الوقت لمتابعة قائمة "القراءة".

كتاب

تشير شعبية نوادي الكتب إلى حبنا المستمر للكتب يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر مع دراسات الكتاب المقدس النسائية، لكن في العقود القليلة الماضية، اتخذت القراءة عنصرًا اجتماعيًا أكثر بكثير، متأثرًا إلى حد كبير بنادي الكتاب التابع لأوبرا وينفري ابتداءً من 1996 أوصى نادي أوبرا للكتاب بـ 70 كتابًا ساهمت في مبيعات تزيد عن 55 مليون دولار، وكان له الفضل في إلهام ملايين الأشخاص لقراءة الكتب.

لقد قرأ أكثر من 74% من الأمريكيين كتابًا واحدًا على الأقل خلال الـ 12 شهرًا الماضية من المؤكد أن انشغال الحياة يعيق بالتأكيد مساعينا للقراءة مع العديد من الأنشطة الأخرى التي تتنافس في عصرنا ولحسن الحظ، فقد سهلت علينا المنصات الإلكترونية القراءة أثناء التنقل ما يقرب من 20% من الكتب المستهلكة يتم الآن عبر المنصات الإلكترونية. أيًا كان التنسيق الذي تفضله، يمكنك الحصول على الكتاب أو تنزيله الموجود أعلى مجموعتك والتعمق فيه!