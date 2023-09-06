لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. مطالبة برلمانية بوضع خطط وبرامج لحماية وتنمية البحيرات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة دعم الثروة السمكية تأكيدًا على دعم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية.

زيادة الإنتاج وفتح أسواق خارجية

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الاهتمام بالثروة السمكية وإقامة مشروعات سمكية يهدف إلى تعزيز الإنتاج وتحقيق فائض ينعكس على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة مواصلة العمل لاستغلال الموارد المتاحة في ملف الثروة السمكية لزيادة الإنتاج وفتح أسواق خارجية لدعم الاقتصاد القومي من خلال تقليل الاستيراد وزيادة التصدير مما يساعد على توفير العملة الصعبة.

زيادة مشروعات الثروة السمكية

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن زيادة مشروعات الثروة السمكية ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي علاوة على توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس أقرّ قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بوضع خطط استراتيجية لدعم مشروعات الثروة السمكية وحماية البحيرات وشواطئها من التعدي والتلوث، علاوة على إقامة مشروعات ذات النفع العام.

خطط وبرامج لحماية وتنمية البحيرات

وطالبت النائبة رحاب موسى، بضرورة وضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتنظيم مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها وإعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات ولحماية الثروة السمكية.