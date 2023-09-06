الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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موقع استعلام تقديم الأزهر رياض أطفال 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

الازهر
الازهر

يبحث العديد من أولياء أمور طلاب الأزهر عن موقع استعلام تقديم الأزهر رياض أطفال 2023 حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن موقع استعلام تقديم الازهر رياض اطفال 2023.

وتنشر الدستور كافة التفاصيل عن موقع استعلام تقديم الأزهر رياض أطفال ٢٠٢٣. 

موقع استعلام تقديم الأزهر رياض أطفال 2023

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن التقديم الخاص بالأزهر فى مرحلة رياض الاطفال من خلال الرابط التالى من هنا.

حيث حددت مشيخة الازهر كل التفاصيل الخاصة بتقديم رياض الاطفال عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وحدد الأزهر الحد الأدنى لعمر المتقدمين بالمستوى الأول لرياض الأطفال وهو 4 سنوات.

ويمكنك الدخول على الرابط الى تم نشره فى السطور السابقة ثم الدخول على نتيجة رياض الاطفال ثم إدخال الرقم القومى الخاص بالطفل لمعرفة النتيجة من خلال الرابط والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل بداية العام الدراسي الجديد. 

وحسبما أعلن الأزهر عن ما يخص مرحلة رياض الأطفال فقد قال إنه يتراوح عمر القبول لطلاب المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بين 5 سنوات و6 سنوات، ويجب أن يجتاز الطلاب الكشف الطبي بنجاح، ويجب أن يكون محل إقامة الطالب قريب من المعهد الأزهري، بالإضافة إلى أنه أعلن الأزهر بأنه في حالة توافر أماكن في المعاهد الأزهرية فسيسمح بالتحاق الطلاب الذين هم أقل من السن بمعدل 6 أشهر.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالأزهر 2023

- 6 صور بخلفية بيضاء للتلميذ.

- البطاقة الصحية للتلميذ وصورة منها.

- تقرير طبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للتلميذ.

- صورة بطاقة الأب والأم الشخصية.

- فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي.

- الدمغات الصحية والتعليمية اللازمة من مكاتب البريد.

- شهادة ميلاد الطفل.

- استمارة التقديم الإلكتروني.

- حافظة بلاستيكية.

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