الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تُطالب الحكومة بسرعة مواجهة الأزمة السكانية: تؤثر على المشروعات

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

اعتبرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب، والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، القضايا المهمة التي جاءت في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، خاصة فيما يتعلق برؤيته لتنظيم الهجرة الشرعية التى تعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة الأزمة السكانية، بعد أن كشف حجم وخطورة الزيادة السكانية والتنبيه لها بكل وضوح، مشيدة بإطلاق "استراتيجية السكان"، الذي هو تكليل لجهود الدولة في مواجهتها لتلك الأزمة في الحاضر والمستقبل.

تعزيز مبدأ الحق في الحياة

وأكدت النائبة سولاف درويش، في بيان، أن الرئيس السيسي وضع المشكلة السكانية على رأس أولويات الدولة في ظل تهديدها لقدرة الدولة على النمو، وحرص على تعزيز مبدأ الحق في الحياة من خلال السعي الدءوب لتحسين مستوى معيشة المصريين بكل ربوع البلاد، وصولا للريف.

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إعطاء أولوية قصوى لمواجهة أزمة الانفجار السكاني

وطالبت من الحكومة وجميع المؤسسات بالدولة والأسر المصرية بإعطاء أولوية قصوى لمواجهة أزمة الانفجار السكاني؛ نظرًا لخطورتها الداهمة على المشروعات التنموية، والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذ في جميع أنحاء البلاد.

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برامج تنفيذية تتضمن احتياجات الدول من العمالة 

وأكدت النائبة سولاف درويش أن الرئيس السيسي قدم رؤية جديدة وثاقبة لمواجهة الأزمة السكانية عندما تحدث عن تنظيم الهجرة المشروعة وأنها فرصة كبيرة للدول التي لديها نقص المواليد وفى العمالة مطالبة من الحكومة بصفة عامة ووزارات الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لإعداد سياسيات وبرامج تنفيذية تتضمن احتياجات الدول من العمالة، على أن يتم تدريب العمالة بما يتوافق مع سياسات الدول التي تحتاج إلى الأيدي العاملة لتنفيذ هذه الرؤية؛ لمواجهة نقص العمالة في أي دولة على أن يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو أخر لمدة محددة داخل الدولة التي تحتاج الى عمالة.

تعامل مصر مع  القضية 

كما أشادت النائبة سولاف درويش بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة في مصر على هامش أعمال هذا الحدث العالمي، وهو ما يؤكد على تعامل مصر مع هذه القضية من منظور شامل وفق توجيهات الرئيس السيسي، مؤكدة أن استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة بملف الصحة والسكان خاصة هذا الملف يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.

النائبة سولاف درويش مجلس النواب المؤتمر العالمي للصحة والسكان كلمة الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي

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