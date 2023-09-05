الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء توافد أعضاء لجنة صياغة "الإجراءات الجنائية" على مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ منذ قليل، توافد أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، على مقر مجلس النواب، لعقد اجتماع اللجنة اليوم.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

الصياغة النهائية لعدد من مواد مشروع القانون 

واستعرضت اللجنة في اجتماعها السابق الصياغات النهائية لعدد من مواد مشروع القانون، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وطالبت ممثلي الجهات والوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان سرعة تقديم مقترحاتهم حول بدائل الحبس الاحتياطي تمهيداً للتصويت عليها في الاجتماعات القادمة.

 وفي ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، استعرضت اللجنة عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة حول المواد الخاصة بالإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ومدى إمكانية تطبيقها من الناحية العملية وتم التوافق على الجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني والذي سيتم النص عليه لأول مرة في قانون الإجراءات الجنائية المصري.

 وتجري اللجنة حالياً الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة حتى يتسنى عرض مشروع القانون في صورته النهائية على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في بداية دور الانعقاد القادم. 

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بدء اجتماع اللجنة الفرعية لصياغة ومراجعة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

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لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها بمراجعة الصورة النهائية للمواد

تشكيل اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية 

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

 وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

الإجراءات الجنائية مجلس النواب النائب ايهاب الطماوي النواب مشروع القانون

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بدء اجتماع اللجنة الفرعية لصياغة ومراجعة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها بمراجعة الصورة النهائية للمواد

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