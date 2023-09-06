الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة كفر الشيخ: لدينا ثلث المساحة المنزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية

زراعة كفر الشيخ
زراعة كفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، اهتماما كبيرا بزراعة محصول القطن، ومتابعة مستمرة، لمقاومة الآفات، بإقامة مدارس حقلية للمزارعين، لتحسين إنتاجية القطن، وتنظيم زيارات متعددة من قبل المهندسين الزراعيين للحقول.

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وأكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن المحافظة كفر الشيخ، زرعت 84 ألف و200 فدان قطن، وبذلك تكون أكبر محافظة في زراعة القطن، وتحتل ثلث مساحة الجمهورية في المساحة المنزرعة، كما قامت مديرية الزراعة بالتنسيق مع منظومة تسويق القطن، وهيئة تحكيم القطن، ومركز البحوث الزراعية، في اختيار عدد من المجمعات للقطن، بلغت 81 مجمعاً على مستوى القطاعات الـ3، ائتمان وإصلاح ومراقبة.

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وأضاف وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن هناك صنفين يتم زراعتهما بمحافظة كفر الشيخ، تبعا للسياسة الصنفية، الخاصة بمحصول القطن، هما جيزة 94 وجيزة 96، وهناك 4 مناطق للإكثار داخل محافظة كفر الشيخ، مركز مطوبس لإكثار جيزة 96، ومركز بيلا والحامول والرياض لإكثار جيزة 94.

وأوضح غربية، أن مديرية الزراعة بالتعاون مع الوزارة ومركز البحوث، بصدد اقامة عدة ندوات عن الجني المحسن للقطن، مشيراً إلى أن المديرية تواصل جهودها في مجال مكافحة الآفات ومتابعة المحصول على مستوى المحافظة.

وفي وقت سابق، فقد أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المديرية نفذت عددًا من المدارس الحقلية الخاصة بمحصول الأرز بعدد من القرى منها العجوزين، للنهوض بإنتاجية محصول الأرز، والتأكيد على أهم العمليات الزراعية، والتوصيات الفنية الإرشادية للمحصول خلال هذه الفترة من عمر النباتات تحت رعاية مشروع إدارة مياه دلتا النيل بالمشاركة مع Giz ووحدة تطوير الري الحقلي.

وأضاف غربية، أنه عقد اجتماعا لرؤساء أقسام القوارض بإدارة مكافحة القوارض بالمديرية، لمناقشة الاستعدادات الحملة القادمة لمكافحة الفئران بعد حصاد المحاصيل الصيفية، ووضع خطة عمل تضمن المتابعة الجيدة، لتنفيذ الحملة في إطار توجيهات كل من الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة.

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