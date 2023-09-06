الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رغم تخطيهما حاجز الـ60 عاما.. توأم يقلدان بعضهما ويرتديان نفس الملابس (صور)

توائم متطابقة
توائم متطابقة

لدينا نفس الفساتين وتسريحات الشعر، وصولاً إلى النظارات..  كان هذا شعار الشقيقتين التوأم روزي كولز وكاثي هيفرمان صاحبتا الـ 69 عامًا اللواتي يرتدين ملابس متطابقة كل يوم على مدار الـ 23 عامًا الماضية.

التوأمان لا ينفصلان يعيشان بجوار بعضهما البعض، ويقضيان كل لحظة استيقاظ معًا في ركوب الحافلة والتنزه والتسوق، لكن الملابس ليست الشيء الوحيد المشترك بين التوأم.

تتميز منازل كاثي وروزي بمخططات أرضية متطابقة ونفس نظام الألوان الرمادي، كما عملا معًا لمدة 11 عامًا في نفس الأعمال لكنهما تقاعدا منذ ذلك الحين.

وقالت كاثي وفقا لموقع مترو وهي أم لطفل: "الأمر أشبه بالزواج من شخص ما لمدة 70 عاما
يرانا الناس ويطلبون التقاط صورة.. يقولون إنهم في كثير من الأحيان لا يرون التوائم في عمرنا معًا".

يعشق التوأم المحب للموضة شراء ملابس جديدة على الرغم من امتلاكهما بالفعل لخزانة ملابس تضم أكثر من 50 قطعة ملابس، وملابسهم المفضلة هي الفساتين ذات طراز الخمسينيات المزودة بالتنانير.

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قالت كاثي: "لدينا الكثير من الملابس.. نحن دائمًا نذهب إلى المتجر ونشتري شيئًا نحبه.. نحن نرتدي الكثير من الفساتين الطويلة والجينز..  لدينا نفس المعاطف. خزانة الملابس معبأة بإحكام".

إنهم يخططون للاستمرار في ارتداء ملابس متطابقة لبقية حياتهم، لكنهم في بعض الأحيان يرتدون قمصانًا وجينزًا مختلفين إذا لم يخرجوا "نحن لا نحب أن نرتدي شيئاً مرتين في ملابس السهرة. . لا يسعنا إلا أن نشتري شيئًا جديدًا".

وعن أراء الناس "لقد قيل لنا دائمًا كم نحن جميلون.. نحن متشابهون للغاية، إنه أمر مخيف"، وعلى الرغم من كل هذا الوقت اللذان يقضيانه معًا، يقول التوأمان إنهما لا يتجادلان ويحبان أيضًا قضاء العطلة معًا.

ذهب التوأم المتطابقان مؤخرًا في رحلة بحرية إلى فرنسا وإسبانيا معًا في شهر مايو، وبالطبع حرصا على تعبئة نفس الملابس في حقائب السفر الخاصة بهما "لدينا نفس المنازل تمامًا بنفس التصميم ونفس نظام الألوان الرمادية في الوقت الحالي".

توأم الموضة ملابس متطابقة تسريحات شعر فساتين

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