سنة 5 ولادة.. سيدة تضع 3 توائم داخل مستشفى بالمنوفية

نجح فريق طبي في مستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية في إجراء عملية ولادة ناجحة لثلاثة توائم داخل المستشفى حيث حضرت الأم فجرًا بأعراض طلق أدت إلى اتساع في عنق الرحم الذي كان على وشك الانفجار في الشهر الثامن من الحمل حيث تم اتخاذ القرار بتجهيز غرفة الوضع؛ حفاظًا على سلامتها وسلامة الأطفال.

وأكدت إدارة مستشفى الباجور التخصصي، في بيان الخميس، أن عملية ولادة ثلاثة توائم تمت بنجاح وخروج الأم بحالة جيدة واستقبال المواليد على يد أطباء الأطفال المبتسرين، وهي الولادة الخامسة للأم بعضها ولادات قيصرية، كما نجح الأطباء في من إنقاذ الأم من انفجار الرحم والحفاظ على حياتها وحياة أولادها.

وشارك في إجراء العملية فريق طبي مكون من: الدكتور محمود قدري أخصائي النساء والتوليد، والدكتور أحمد قابيل طبيب النساء والتوليد والدكتور خالد طبيب التخدير، والدكتورة شيماء فتحي أخصائي المبتسري، وعدد من التمريض وهم مروة زينهم، ومنى نور الدين، تمريض العمليات، ووجهت لهم إدارة المستشفى الشكر على جهدهم.