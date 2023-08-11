الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على توأم حديث الولادة تحت شجرة في الإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

عثر عدد من أهالي منطقة الحلوس، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، على طفلين رضيعين توأم حديثي الولادة ملقى بهما تحت شجرة خلف متجر شهير بالإسماعيلية.

البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ، من الأهالي بالعثور على طفلين رضيعين توأم تحت شجرة خلف كارفور الإسماعيلية.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنهم توأم وحديثي الولادة، ملقيان تحت شجرة، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

ومدينة الإسماعيلية طفلين رضيعين توأم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية

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