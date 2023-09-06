وزير الخارجية الأمريكى يصل كييف للإعلان عن حزمة أسلحة جديدة

وصل، منذ قليل، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للاطلاع على آخر تطورات الحرب "الروسيةـ الأوكرانية"، والإعلان عن حزمة أسلحة جديدة دعمًا لأوكرانيا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الثلاثاء، عن إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد والحدودية مع أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من محاولة مماثلة فوق منطقة استرينسكي بمقاطعة موسكو.

وقالت الدفاع الروسية: "في 5 سبتمبر، في حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية. وقد تم تدمير مركبة جوية مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي على أراضي مقاطعة بريانسك".