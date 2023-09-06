"بيت الروبى" يواصل الصدارة التاريخية للسينما المصرية.. تعرف على حصيلته

واصل فيلم «بيت الروبي» بطولة النجم الكبير كريم عبدالعزيز تحقيق إيرادات أسبوعية مميزة في دور العرض المصرية بعد 11 أسبوعًا من إطلاقه، للمشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك الماضي وسط مجموعة كبيرة من الأفلام.

إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز

وحقق فيلم كريم عبدالعزيز هذا الأسبوع إيرادات بقيمة 1,359,989 جنيه، لتصل كل إيراداته منذ إطلاقه قبل 11 أسبوعًا إلى 127,725,944 جنيه، وهي إيرادات قياسية صعدت به للصدارة التاريخية متفردًا وبفارق كبير عن باقي أفلام السينما، ومن المتوقع أن يواصل الفيلم تحقيقه للإيرادات حتى نهاية الصيف.

ويُقدم فيلم "بيت الروبي" فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية تحكّم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما، فجعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطي أزمتهما، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

أبطال فيلم بيت الروبي

ويشارك في بطولة فيلم بيت الروبي مع النجم كريم عبدالعزيز عدد من النجوم، منهم الفنانة نور اللبنانية، والنجم كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة الشابة تارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، وسارة عبدالرحمن، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وعلى صعيد آخر، يصور النجم كريم عبدالعزيز حاليًا مسلسله الجديد "الحشاشين"، من أجل العرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل مع عدد كبير من النجوم.