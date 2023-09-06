الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فايننشال تايمز: احتجاجات باكستان ضد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء يهدد بعرقلة صفقة صندوق النقد

احتجاجات باكستان
احتجاجات باكستان ضد إرتفاع أسعار الوقود

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن احتجاجات باكستان ضد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، يهدد بعرقلة صفقة صندوق النقد الدولي ويدفع البلاد مرة أخرى نحو الإفلاس.

وقال التقرير إن آثار ارتفاع تكاليف الكهرباء في باكستان احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وسط موجة من الغضب الشعبي الذي يهدد بعرقلة برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار في البلاد التي تعاني من الأزمة.

وتجنبت باكستان التخلف عن سداد الديون بفارق ضئيل في يونيو الماضي، بعد الحصول على قرض من الصندوق جاء بشروط صارمة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك خفض دعم الطاقة وفرض الضرائب للحد من الخسائر الفادحة في قطاع الطاقة.

وتسببت هذه الإجراءات، بالإضافة إلى ضعف الروبية الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة واردات الوقود اللازمة لتوليد الطاقة، في تضاعف فواتير الكهرباء للمستهلكين في يوليو الماضي.

وزادت الاحتجاجات التي تلت ذلك، والتي قام فيها السكان الغاضبون في جميع أنحاء البلاد بإحراق فواتيرهم علنًا، من الضغوط المتزايدة على الحكومة المؤقتة لرئيس الوزراء أنور الحق كاكار لاتخاذ إجراءات، لكن المراقبين حذروا من أن أي نوع من التخفيف يمكن أن ينتهك شروط صفقة صندوق النقد الدولي ويدفع البلاد مرة أخرى نحو الإفلاس.

وقال مسؤول حكومي كبير لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن خفض تعريفة الكهرباء "سيثير على الفور أزمة جديدة مع صندوق النقد الدولي"، مما قد يؤدي إلى تعليق قرض الصندوق وتعريض باكستان لخطر التخلف عن سداد مدفوعاتها الأجنبية.

وقال محللون، إن الأزمة كانت تتويجا لسنوات من سوء إدارة نظام الطاقة في باكستان، الذي يفرض أسعارا منخفضة بشكل مزمن على الكهرباء، كما قدروا أن ما يصل إلى 30% من الطاقة المرسلة عبر الشبكة الوطنية فُقدت قبل أن تصل إلى المستهلكين بسبب سوء الصيانة والسحب.

وتدرس حكومة كاكار بدائل بما في ذلك السماح للمستهلكين بتأجيل المدفوعات، على أمل أن ينخفض ​​الاستهلاك وأسعار الفواتير مع انخفاض درجات الحرارة المرتفعة قبل فصل الشتاء.

وقال برويز طاهر، كبير الاقتصاديين السابق بلجنة التخطيط الوطني، إنه يتعين على الحكومة إعادة توجيه بعض الإنفاق التنموي من الميزانية السنوية لتخفيف عبء المستهلكين. وأضاف: “وإلا فإن هذه الأزمة سوف تتفاقم”.

يذكر أن الاحتجاجات الشعبية هزت باكستان بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية، حيث تظاهر الآلاف ضد ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين خلال الأسبوع الماضي، وتوجه الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع المدينة وأضرموا النار في فواتير الكهرباء، لتتحول التظاهرات لأعمال عنف وشغب.

فايننشال تايمز فايننشال تايمز البريطانية صندوق النقد الدولي الديون الاحتجاجات

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

مصرع وإصابة 9 أشخاص اختنقوا بمادة مجهولة فى مركز زفتى بالغربية

التموين: إلغاء جميع خدمات البطاقات عبر "دعم مصر" عدا التالف والفاقد

المستندات المطلوبة عند التقديم للكليات الحكومية 2023

"العبادات ليست وظيفة للتربح".. هكذا رد الأزهر والإفتاء على جدل عمرة البدل

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين