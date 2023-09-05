مدرب تونس للطائرة: مصر أفضل الدول تنظيمًا للبطولات

تحدث الإيطالي أنطونيو جاكوب المدير الفني لمنتخب تونس للرجال للكرة الطائرة عن مشارك فريقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وحقق منتخب تونس الفوز على مالي وتشاد في الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الثانية بالبطولة.

وقال أنطونيو جاكوب: «مباراتي مالي وتشاد لم تكن صعبة، كما أن مباراة تونس أمام تنزانيا التي ستقام غدًا في الجولة الثالثة والأخيرة ستكون بنفس المستوى أيضًا».

أضاف: «الحفاظ على لقب البطولة أصعب بكثير ممن يرغب في حصد اللقب لأول مرة، ولكن نسير خطوة بخطوة، حيث إن هدفنا هو التتويج باللقب الثاني عشر في تاريخنا».

واختتم: «المنتخب المصري جيد ومنظم كثيرًا ويقدم أداءً جيدًا، كما أن تنظيم مصر للبطولة الأفريقية أكثر من رائع ومميز، والشعب المصري يرحب بجميع الفرق المشاركة فهو شعب ودود».

ونجح اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر في تنظيم حفل الافتتاح وكذلك تنظيم البطولة بشكل اشاد به الجميع.

وأقيمت اليوم مواجهات قوية ضمن منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة في مصر على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وضمن المجموعة الأولى فاز منتخب الجزائر على بوروندي 3/0 لتكون هذه هي الخسارة الثانية لمنتخب بوروندي بعد الهزيمة من مصر في افتتاح البطولة.

فيما تغلب منتخب المغرب على منتخب السنغال بنتيجة 3/0 ضمن المجموعة الرابعة وتغلب منتخب ليبيا على كينيا 3/0 بالمجموعة الثالثة

وفي المجموعة الثانية فاز المنتخب التنزاني على مالي 3/1 .

فيما حقق الكاميرون الفوز على غانا 3/0 بالمجموعة الثالثة وحقق منتخب تونس الفوز على تشاد 3/0 في المجموعة الثانية ، و فازت رواندا على جامبيا 3/1 في المجموعة الرابعة.