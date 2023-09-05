الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد محسن: أحتفل هذا العام بمشاركتي العاشرة في مهرجان القلعة

محمد محسن
محمد محسن

اعرب المطرب محمد محسن عن سعادته بالمشاركة المستمرة في فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وقال محسن إن حفله هذا العام يعتبر حفل استثنائي خاصة وانه هذة تعتبر المشاركة العاشرة له ضمن فاعليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، موجهًا الشكر لوزارة الثقافة والسياحة وكل القائمين على الحفل.

وبدأت عبير نعمة الحفل بأغنية “وينك” وسط ترحيب كبير من الجمهور الذي ملأ مسرح الحفل،

ومن المقرر أن يحيي محمد محسن وفى العاشرة مساء حفله الغنائي ويقدم بمختارات من اعماله الخاصة منها ضي القمر، أهلا بيك، القمر عطشان، صندوق خشب الى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب.

كما يقدم عازف البيانو كريم جوهر فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تتضمن نخبة من اشهر الألحان الشرقية الخالدة.

المطرب محمد محسن محمد محسن دار الأوبرا المصرية الأوبرا المصرية مهرجان القلعة مهرجان القلعة الدولي 2023

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