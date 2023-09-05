الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: في سنة 2100 سيصل عدد سكان مصر 205 ملايين

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الزيادة السكانية في مصر أصبحت تشكل خطورة بالغة على استقرار الوطن والمواطنين، معبراً: "لابد من تكاتف الجميع لمواجهتها، فإنها تلتهم معدلات التنمية، وهى أصعب قضية أمام أي دولة".

الزيادة السكانية 

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن عدد سكان مصر يزيد بشكل مرعب خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن هناك انفجار ملحوظ للسكان في مصر.


وتابع: "في سنة 2100 سيصل عدد سكان مصر 205 ملايين، الأمر الذي لا يمكن تحمله، والزيادة السكانية أخطر قضية وكارثة كبيرة تواجهها الدولة، فمصر زادت سبع أضعاف ألمانيا وإيطاليا"

الانفجار السكاني

وأشار موسى، إلى أن عدد سكان مصر يزيد سنويا بمعدل عدد سكان دولة صغيرة، لذا طالب في حديثه أن يكون هناك تكاتف للجهود من أجل الحد من تفاقم هذه الظاهرة.

أحمد موسى الزيادة السكانية صدى البلد على مسئوليتي

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