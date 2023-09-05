الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأمن القومي خط أحمر".. أحمد موسى: بث الأكاذيب والشائعات ضد الدولة مرفوض

أحمد موسى
أحمد موسى

تعجب الإعلامي أحمد موسى، من الذين يتهمون أي شخص يمدح في وطنه بأنه منافق، معبراً: "لماذا إرهاب الأصوات المؤيدة لمصر، وتوجيه الاتهام لأي شخص يقول كلمة إيجابية عن البلد، ليه عاوزين الناس كلها تفضل تشتم في الدولة، إحنا فعلاً محتاجين إجابة".

الأمن القومي المصري 

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن المعارضة تعني تحقيق الأفضل للجميع، منوهًا بأن الشائعات والأخبار الكاذبة قد تدمر الوطن بالفعل، كما حدث من قبل في العراق منذ عام 2003، لذا لا يجب التهاون مع تلك الشائعات.


وتابع: “لابد أن ترى الصورة بالكامل أمامك، في الآخر هناك 105 ملايين مواطن، و9 ملايين ضيف، والخط الأحمر هو الأمن القومي وأمن وسلامة هؤلاء واستقرار البلد، ورئيس الجمهورية المسئول عن أمن وسلامة المواطنين والضيوف الموجودين على أرض مصر، إضافة إلى تحقيق استقرار الدولة، لأنه أقسم على ذلك عند تولي مقاليد الحكم، لذا الوقوف بجانب الرئيس ليس نفاقاً".
 
دعم الرئيس 


وحذر من أن الحرية المطلقة للرأي والتعبير دون ضوابط، تؤدي إلى دخول البلاد في فوضى مرة أخرى، قائلاً: "مصر خسرت 400 مليار دولار منذ عام 2011، وفقًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم".

 

أحمد موسى السيسي على مسئوليتي صدى البلد

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