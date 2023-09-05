الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خريطة معارض الكتب العربية والدولية فى الربع الأخير من 2023

معارض الكتب العربية
معارض الكتب العربية

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد إقامة عدد من معارض الكتب العربية والدولية خلال الربع الأخير من عام 2023، معلناً لأعضائه الناشرين في أنحاء الوطن العربي شروط التسجيل في هذه المعارض التي تنطلق من شهر اكتوبر المقبل وتنتهي في ديسمبر ومن أبرزها الصالون الدولى للكتاب بالجزائر ومعرض العراق الدولي للكتاب ومعرض اسطنبول الدولى للكتاب العربي.

الصالون الدولى للكتاب بالجزائر في دورته الـ«26»

تقام فعاليات الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في دورته السادسة والعشرين في الفترة من 25 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2023م.

الصالون الدولي للكتاب بالجزائر 2017
معارض الكتب العربية 

وأعلن اتحاد الناشرين العرب في بيان، أنه وفي ضوء ما ورد إليه من إدارة الصالون، يرجى من دور النشر المشاركة وكذلك المخلصين الجمركيين المعتمدين، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوصول حاويات الكتب إلى المستودع في الفترة من 20 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023م كحد أقصى، حتى يتسنى لإدارة الصالون تخليصها ونقلها إلى موقع الصالون في الآجال المحددة، وحتى يتمكن العارضين من تجهيز أجنحتهم وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للصالون.

معرض العراق الدولي للكتاب في دورته الـ«4»

بعد انتهاء فعاليات الصالون الدولى للكتاب بالجزائر، تنطلق فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب في الدورة الرابعة وذلك في الفترة من 6 - 16 ديسمبر 2023 في العاصمة العراقية بغداد على أرض المعارض الدولية في (معرض بغداد الدولي) في المنصور.

انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب (صور) - شفق نيوز
معارض الكتب العربية 

معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي فى دورته الـ«8»

بعد انتهاء فعالات معرض العراق الدولى للكتاب في دورته الرابعة، تقام فعاليات معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي في دورته الثامنة، وذلك في الفترة من 9 إلى 17 ديسمبر2023؛ بالتعاون بين الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي واتحاد الناشرين الأتراك وجمعية الناشرين الأتراك.

معرض الكتاب العربي ينطلق بـ15 ألف عنوان بإسطنبول
معارض الكتب العربية 
الصالون الدولى للكتاب معارض الكتب العربية والدولية معرض العراق الدولى للكتاب معرض إسطنبول الدولي للكتاب الربع الأخير من عام 2023

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