"آفة حارتنا بين الذاكرة والنسيان" جديد إبراهيم عبد المجيد

وقع اليوم الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد عقد كتابه الجديد "آفة حارتنا بين الذاكرة والنسيان" مع الناشر محمد رشاد رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية.

وعبد المجيد، كاتب وروائي له أعمال كثيرة، فقد أبدع أكثر من عشرين رواية، فضلًاً عن القصص القصيرة والدراسات.

من أعماله:"ثلاثية الإسكندرية"، و"ثلاثية الهروب من الذاكرة"، و"العابرة"، و"السايكلوب"، و"حامل الصحف القديمة"، و"الصياد واليمام"، و"البلدة الأخرى".

وله أيضًا كتب فكرية مثل "ما وراء الخراب"، وترجمات مثل "رسائل من مصر" للوسي دوف جوردون، وكثير من الكتب التي جمعت بعض دراساته ومقالاته.

نال إبراهيم عبدالمجيد، العديد من الجوائز الأدبية الهامة ومنها جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن «البلدة الأخرى» عام 1996، جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن «لا أحد ينام في الإسكندرية» عام 1996، جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004، جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007، جائزة كتارا للرواية العربية عن فئة الروايات المنشورة عن روايته (أداجيو) 2015، جائزة النيل 2.

ونال إبراهيم عبدالمجيد، العديد من الجوائز الأدبية الهامة ومنها جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن «البلدة الأخرى» عام 1996، جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن «لا أحد ينام في الإسكندرية» عام 1996، جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004، جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007، جائزة كتارا للرواية العربية عن فئة الروايات المنشورة عن روايته (أداجيو) عام 2015، جائزة النيل 2.

عبد المجيد لم يبتعد عن حياتنا وقضايانا طوال حياته، عرفتْ رواياتُه وقصصُه طريقها للترجمة، وبعضها للسينما والتليفزيون، وحصل على جوائز عديدة، كان أخرها جائزة النيل في الآداب عام 2022.