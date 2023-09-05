لأولياء الأمور.. كل ما تريد معرفته عن المصروفات الدراسية للمدارس (الخاصة والحكومية)

بالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد، والمقرر انطلاقه فى 30 سبتمبر الجاري، يبحث العديد من أولياء الأمور عن تفاصيل المصروفات الدراسية، سواء للمدارس الخاصة أو الحكومية.

فى هذا السياق ينشر «الدستور» خلال السطور المقبلة تفاصيل المصروفات الدراسية، سواءً في المدارس الحكومية والخاصة:

«المدارس الحكومية»

- ٣١٢.٦٠ جنيه للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.

- ٢١٢.٦٠ جنيه للحلقة الإعدادية.

- ٥٢٧.٦٠ جنيه للصف الأول الثانوي العام.

- ٥١٢.٦٠ جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- ٢٢٧.٦٠ جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.

- ٢١٢.٦٠ جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.

«المدارس الخاصة»

- المدارس التى تقل مصروفاتها 5000 جنيه نسبة الزيادة السنوية 25.

- المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه نسبة الزيادة 20%.

- المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألفًا تكون نسبة الزيادة 15%.

- المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%.

- المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 10%.

- المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 7%.

- المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة السنوية 6%.

أقرأ أيضًا

كان قد أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (١٦٣) بتاريخ ٣/ ٩/ ٢٠٢٣ والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ونص القرار على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.