"بكى على الهواء".. ماجد الكدوانى يتصدر ترند السوشيال ميديا

تصدَّر الفنان ماجد الكدواني مؤشرات البحث "جوجل" والأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد استضافته مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، تداولًا كبيرًا لصور الفنان ماجد الكدواني وسط تعليقات كبيرة من الجمهور تناولت جميعها مشاهد مؤثرة وفيديوهات مميّزة للفنان ماجد الكدواني.

وحلّ الفنان ماجد الكدواني، ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس والمذاع عبر قناة دي إم سي؛ وتحدَّث عن العديد من الأسرار الشخصية ونشأته وبداياته الفنية.

وكشف ماجد الكدواني عن علاقته بزوجته، موجهًا لها الاعتذار على الهواء وسط دموع منهمرة وعفوية، إذ قال:"زوجتى إنسانة جادة ونظامية وعاقلة وحكيمة، وهى مفيدة للغاية بالنسبة لى وحجمتنى".

وتابع الكدواني: "الأيام أثبتت لى إن ربنا كتب لى إنسانة مفيدة للغاية بالنسبة لى ومن غيرها كان ممكن أروح في مكان تانى وخوفها علينا وعلى البيت شيء مفيد للغاية وأحترمه ".

ووجه ماجد الكدوانى رسالة لزوجته قائلًا :"أعتذر لها عن كل يوم ضايقتها فيه، فأنت كبيرة في حياتنا وبشكر ربنا على نعمته أن وضعك في حياتى وتحملت كثيرًا".

كما شهدت الحلقة بكاء الفنان ماجد الكدواني على الهواء، لحظة رؤيته لابنته ساندرا باستديو صاحبة السعادة، وهى تغني أثناء دخولها «الاستوديو» أغنية «بنت أبويا» التي شهدت نجاحًا واسعًا بعد وجودها ضمن أحداث مسلسل «موضوع عائلي» الجزء الثاني، في مفاجئة غير متوقعة أعدّها البرنامج.

وقام الكدواني بعدها بتقبيل يد الفنانة إسعاد يونس تعبيرًا عن فرحته بوجود ابنته، ثمّ احتضن نجلته وأكمل معها الأغنية، وسط حالة من الفرحة بين المتابعين.

تكريم ماجد الكدواني في مهرجان القاهرة بالعلمين

جدير بالذكر، كرّم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية التي أُقيمت في مدينة العلمين الجديدة، عددًا من النجوم أبرزهم الفنان ماجد الكدواني، وكريم عبدالعزيز ومحمد هنيدي ومنى زكي.