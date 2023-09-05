تبرعات دون تصريح.. بلاغ للنائب العام ضد البلوجر أمير منير بعد "عمرة البدل"

تقدم المحامي هاني سامح، ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية، ضد البلوجر أمير منير على السوشيال ميديا يتهمه بجمع تبرعات دون ترخيص وفقًا لتصريحاته عن “عمرة البدل”التي أطلقها على قناته، وحمل البلاغ رقم 6905563 وجاء فيه قيام آمير منير بممارسة الدعوة دون ترخيص مع استغلالها في النصب لصالح أطراف دولية.

وفي البلاغ جاء أن إحدى طرق البلوجر كانت إنشاء تطبيق لتحصيل مبالغ تتراوح بين 4000 وعشرات الآلاف عن طريق ادعاء عمل العُمرات للغير من قبل أشخاص يقيمون خارج البلاد وتحويل الأموال بالدولار إليهم، كما أنه أنشأ منصة على «باتريون» لتلقي التبرعات والأموال لصرفها على شخصه وحدد لها قيمة تصل إلى 500 دولار شهريا للفرد الداعم.

وتابع البلاغ أن البلوجر أقر في فيديوهاته أنه فشل في عمله كصيدلي وكان مفلسا لا يملك قوت يومه وأن قيامه بالدعوة بالاتجار بالدين فتح عليه أبواب الأموال والثروات ونقله من الهامش إلى التمتع بأموال المغيبين من أتباعه، خاصة أنه غير تابع لوزارة الأوقاف.

وأشار البلاغ إلى الجريمة الواردة في قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة لا تجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم وممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وأن التصريح يصدر بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف.

ولفت البلاغ إلى استغلال الفضاء والتليفزيونات واليوتيوب والإنترنت لمزاولة مهنة الخطابة وإلقاء الدروس والمحاضرات والندوات والدعوة الدينية في ميادين الفضاء الإلكتروني مستهدفاً عشرات الملايين من جمهور الشعب المصري أطفالا وشبابا وشيوخا مخالفاً في ذلك القانون وضوابط الخطابة والدروس الدينية وبلا تصريح من وزارة الأوقاف.

وطلب البلاغ إحالة أمير منير إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في استغلاله للدين والتطرف بارتكاب جرائم النصب وتلقي الأموال والتربح وتلقي التبرعات وتحويل الأموال للخارج لصالح تطبيقات العمرة الوهمية، وإنشاء صفحات دعوية تبث سمومها في عقول ثمانية ملايين متابع دون تصريح من الأوقاف والجهات المختصة بتراخيص تكنولوجيا المعلومات والإنترنت.