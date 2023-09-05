رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتابع التقديم لمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي

تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم الثلاثاء، أول أيام تلقي طلبات أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ورقيًا، من الذين تم رفض طلباتهم إلكترونيا.

_ الالتزام بالتعليمات والضوابط

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية ، بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بخصوص عملية التقديم، والقدرة الاستيعابية لكل معهد وفقاً للحلول المقدمة من كل إدارة تعليمية.

_ استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التعليم الأزهري

كما استمع رئيس المنطقة الازهرية بمطروح ، خلال متابعته لأولياء الأمور و طمأنهم على التزام المختصين بمبدأ الشفافية دون محاباة أو تحيز، مؤكداً لهم على أن الأزهر الشريف في ظل قيادته الحكيمة يحاول جاهداً عدم قفل أبوابه في وجه المقبلين عليه، وتوفير الأماكن والإمكانات بقدر المستطاع لاستيعاب أكبر عدد من الراغبين في التعليم الأزهري بما لا يخل بالمنظومة التعليمية .

كان قطاع المعاهد الأزهرية ، قد وضع ضوابط وآليات القبول لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وهي:

أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية في ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو (4 سنوات) في أول أكتوبر 2023 م، والحد الأقصى (5 سنوات، و 11 شهرًا، و 29 يومًا) و أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية في الصف الأول الابتدائي للمتقدمين الجدد هو (6 سنوات) في أول أكتوبر 2023م، والحد الأقصى (9 سنوات).