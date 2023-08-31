«عبدالغني» يجتمع برؤساء المناطق الأزهرية لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)

اجتمع اليومَ الخميس الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، برؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية، للتجهيز والاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023/2024، في كافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وعقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الاجتماع مع رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية عبر الفيديو كونفرانس، عدة محاور أبرزها التجهيز والاستعداد للعام الدراسي الجديد، واستعدادات المناطق، وآليات التعامل، وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة، والحفاظ علي البنية التحتية للمعاهد.

كما كلّف “عبد الغني” قيادات قطاع المعاهد بالتوجه إلى جميع المناطق الأزهرية؛ لتقديم الدعم الكامل للسادة أصحاب رؤوساء الإدارات المركزية.

وناقش الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مراعاة عدم زيادة كثافة المعاهد المدرجة بالجودة بالمرحلة الابتدائية، ومرحلة رياض الأطفال.

كما تلقى الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مجموعةً من الاقتراحات من رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية، وأكد أن كافة مقترحاتهم محلُ ترحيب واهتمام.

عبدالغني يجتمع برؤساء المناطق الأزهرية

عبدالغني يجتمع برؤساء المناطق الأزهرية

عبدالغني يجتمع برؤساء المناطق الأزهرية

وتابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، استعدادات العمل بمراكز تصحيح الشهادة الثانوية للدور الثاني، عبر الفيديو كونفرانس، مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء مراكز التصحيح، للوقوف على مدى جاهزية مراكز التصحيح واستعداداتها لأعمال التصحيح، والتي من المقرر انطلاقها الخميس.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق، اليوم الخميس، مركز تصحيح القاهرة، في أول يوم من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للدور الثاني، حيث يشارك في أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني 10 آلاف مصحح في تسع مراكز على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة).