الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكري: استمرار المساهمات الدولية لـ«أونروا» وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين ضرورة مُلحة

شكري ولازاريني
شكري ولازاريني

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وذلك للتباحث بشأن عمل الأونروا وهياكلها القائمة في ظل المشهد الإقليمي الراهن، وما يتصل بذلك من خدمات حيوية مقدمة للاجئين الفلسطينيين في الدول المستضيفة لهم.

جانب من اللقاء

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة أن شكري أكد حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للوكالة، بما في ذلك الاستمرار في التنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل ضمان توفير الدعم المالي والسياسي اللازم كي تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

جانب من اللقاء

وشدد وزير الخارجية على أهمية عدم الربط بين تقديم المساهمات المالية للوكالة وأية اعتبارات سياسية، لما ينطوي عليه الأمر من تسييس وتداعيات على مجالات العمل الإنساني الذي تضطلع به الوكالة.

جانب من اللقاء

البحث عن مصادر تمويل الأونروا

وأردف السفير أبو زيد بأن المفوض العام لوكالة الأونروا أطلع شكري على التحديات التي تواجهها الوكالة أمام تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في ظل العجز المالي بموازنة الوكالة، حيث أكد وزير الخارجية أن انتظام الوكالة في تقديم خدماتها، والإبقاء على المساهمات الواردة إليها من المانحين، هو ضرورة مُلحة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

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جانب من اللقاء

وأشاد شكري، على صعيد أخر، بالمرونة التي تتحلى بها الوكالة ومساعيها تجاه البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية من أجل مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

جانب من اللقاء

وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن المفوض العام لوكالة الأونروا حرص على الاستماع إلى تقييم شكري لتطورات القضية الفلسطينية، والتعرف على نتائج الاتصالات التي يضطلع بها الجانب المصري لحث جميع الأطراف على التهدئة والحيلولة دون تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والرؤية المصرية تجاه دعم جهود عملية إحياء السلام، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، ثمَّن المفوض العام لوكالة الأونروا الجهود التي تقوم بها مصر لدعم الأونروا، وحشد الدعم الدولي من أجل استدامة تقديم خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها، مؤكداً حرص الأونروا على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق مع مصر حول سبل تعزيز قدرات الوكالة على تنفيذ المهام المكلفة بها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

شكرى الامم المتحدة الأونروا مصر وزير الخارجية

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