إنتر يُعلن تمديد عقد سيميوني إنزاجي حتى 2025

أعلن نادي إنتر الإيطالي، تمديد عقد سيميوني إنزاجي، المدير الفني للفريق، لمدة موسم إضافي.

ويتولى إنزاجي تدريب فريق إنتر في صيف عام 2021، وكان من المقرر أن ينتهي عقده مع النادي 30 يونيو 2024.

إنتر يمدد عقده مع سيميوني إنزاجي حتى 2025

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله تمديد عقد سيميوني إنزاجي ليمتد حتى عام 2025.

وقاد إنزاجي فريق إنتر للتتويج بلقب كأس إيطاليا في موسمي 2021-2022 و 2022-2023، بالإضافة إلى التتويج بلقبي السوبر المحلي في نفس الموسمين.

ونجح إنزاجي في الوصول بإنتر للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وخسرها أمام فريق مانشستر سيتي الانجليزي بهدف دون رد.

وبدأ إنزاجي مسيرته التدريبية كمدير فني لفريق لاتسيو للشباب بين صيف 2010 وصيف 2011 وانتقل لتدريب فريق تحت 17 عامًا حتى يناير 2014 ثم انتقل لندريب فريق تحت 19 عامًا بالنادي واستمر حتى إبريل 2016 ثم تولى منصب المدير الفني المؤقت للفريق بين إبريل ويونيو 2016، ثم تولى منصب المدير الفني للفريق الأول حتى صيف 2021.

ومنذ توليه الإدارة الفنية للفريق، قاد إنزاجي إنتر في 112 مباراة وحقق الفوز في 72 وتعادل في 18 وخسر 22 مباراة.

وفي مجمل مسيرته، قاد إنزاجي 451 مباراة كمدرب وحقق الفوز في 265 مباراة وتعادل في 73 وخسر 113.