الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر يُعلن تمديد عقد سيميوني إنزاجي حتى 2025

سيميوني إنزاجي
سيميوني إنزاجي

أعلن نادي إنتر الإيطالي، تمديد عقد سيميوني إنزاجي، المدير الفني للفريق، لمدة موسم إضافي.

ويتولى إنزاجي تدريب فريق إنتر في صيف عام 2021، وكان من المقرر أن ينتهي عقده مع النادي 30 يونيو 2024.

إنتر يمدد عقده مع سيميوني إنزاجي حتى 2025

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله تمديد عقد سيميوني إنزاجي ليمتد حتى عام 2025.

وقاد إنزاجي فريق إنتر للتتويج بلقب كأس إيطاليا في موسمي 2021-2022 و 2022-2023، بالإضافة إلى التتويج بلقبي السوبر المحلي في نفس الموسمين.

ونجح إنزاجي في الوصول بإنتر للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وخسرها أمام فريق مانشستر سيتي الانجليزي بهدف دون رد.
وبدأ إنزاجي مسيرته التدريبية كمدير فني لفريق لاتسيو للشباب بين صيف 2010 وصيف 2011 وانتقل لتدريب فريق تحت 17 عامًا حتى يناير 2014 ثم انتقل لندريب فريق تحت 19 عامًا بالنادي واستمر حتى إبريل 2016 ثم تولى منصب المدير الفني المؤقت للفريق بين إبريل ويونيو 2016، ثم تولى منصب المدير الفني للفريق الأول حتى صيف 2021.

ومنذ توليه الإدارة الفنية للفريق، قاد إنزاجي إنتر في 112 مباراة وحقق الفوز في 72 وتعادل في 18 وخسر 22 مباراة.
وفي مجمل مسيرته، قاد إنزاجي 451 مباراة كمدرب وحقق الفوز في 265 مباراة وتعادل في 73 وخسر 113.

إنتر سيميوني إنزاجي إنزاجي تمديد عقد سيميوني إنزاجي تمديد عقد إنزاجي الدورى الايطالى

مواد متعلقة

بعد عودته.. هل إنتر بحاجة إلى ألكسيس؟

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

الرئيس السيسى: الدولة خسرت 400 مليار دولار فى 2011

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

لمدة 5 أيام.. تعرف على التحويلات المرورية عقب غلق طريق الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص