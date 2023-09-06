الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

حرارة عالية وصعوبة في التنفس.. أعراض الطفح الجلدي عند الأطفال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في نهاية العطلات وبداية العام الدراسي الجديد، تواجه العديد من الأمهات الأمراض المعدية الخاصة بالأطفال لذا لا بد من الانتباه لها عند عودة طفلك من المدرسة وعليكي فحصه ضد الأمراض المعدية السهل انتقالها بين الأطفال.

وفقًا لموقع"the sun" هناك طريقة سهلة لمعرفة إذا كان طفلك يعانى من  الطفح الجلدي أو اللدغة أو البقعة.

  • كل ما عليك فعله هو الإمساك بالقلم والدوران حول الجزء الخارجي والتحقق منه مرة أخرى لاحقًا، عادة ما يكون الطفح الجلدي أو انتشار العض علامة واضحة على أن طفلك قد يحتاج إلى شكل من أشكال العلاج.
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علامات خطيرة يجب الحذر منها عند ظهور الطفح الجلدى على الأطفال

 

هناك أشياء كثيرة يمكن أن تسبب الطفح الجلدي عند الرضع والأطفال - عادة لا داعي للقلق أو يمكن علاجها في المنزل.

نصائح حول الطفح الجلدي للأطفال 

إذا ظهرت أي من الأعراض التالية مع الطفح الجلدي وبدا طفلك مريضًا، يتم النصح بالذهاب للطبيب المعالج:

  • تصلب الرقبة
  • منزعج من الضوء
  • يبدو مرتبكا
  • حرارة عالية
  • صعوبة في التنفس - قد تلاحظ أصوات شخير أو مص بطنهم تحت أضلاعهم - ضيق في التنفس، أو أنهم يتنفسون بسرعة كبيرة
  • طفح جلدي يشبه الكدمات الصغيرة أو النزيف تحت الجلد ولا يتلاشى عند الضغط عليه بالكوب
  • تبدو بشرتهم أو شفاههم أو لسانهم شاحبة أو زرقاء أو رمادية أو بها بقع
  • لاحظ أنه على الجلد البني والأسود، قد يكون من الأسهل رؤية طفح جلدي أو تغيرات في اللون على باطن قدم طفلك وكفيه وشفتيه ولسانه وداخل الجفون.
علامات خطيرة على طفلك ظهور طفح جلدي طفح جلدي القلبي الرئوي للأطفال الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال الطفح الجلدي الإنعاش القلبي الرئوى صعوبة فى التنفس

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علامات خطيرة يجب الحذر منها عند ظهور الطفح الجلدى على الأطفال

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