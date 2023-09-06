حرارة عالية وصعوبة في التنفس.. أعراض الطفح الجلدي عند الأطفال

في نهاية العطلات وبداية العام الدراسي الجديد، تواجه العديد من الأمهات الأمراض المعدية الخاصة بالأطفال لذا لا بد من الانتباه لها عند عودة طفلك من المدرسة وعليكي فحصه ضد الأمراض المعدية السهل انتقالها بين الأطفال.

وفقًا لموقع"the sun" هناك طريقة سهلة لمعرفة إذا كان طفلك يعانى من الطفح الجلدي أو اللدغة أو البقعة.

كل ما عليك فعله هو الإمساك بالقلم والدوران حول الجزء الخارجي والتحقق منه مرة أخرى لاحقًا، عادة ما يكون الطفح الجلدي أو انتشار العض علامة واضحة على أن طفلك قد يحتاج إلى شكل من أشكال العلاج.

هناك أشياء كثيرة يمكن أن تسبب الطفح الجلدي عند الرضع والأطفال - عادة لا داعي للقلق أو يمكن علاجها في المنزل.

نصائح حول الطفح الجلدي للأطفال

إذا ظهرت أي من الأعراض التالية مع الطفح الجلدي وبدا طفلك مريضًا، يتم النصح بالذهاب للطبيب المعالج: