خطوات تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2023، من الكلمات التي يبحث عنها الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث "جوجل"، خلال الآونة الأخيرة من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، عقب إتاحة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الآن للطلاب للحصول عليها مباشرًة بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الشريف، تزايدت معدلات بحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور البحث عن خطوات تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2023، حيث فتح باب تسجيل الرغبات للشهادة الثانوية الأزهرية الأحد 3 سبتمبر 2023، للقبول بالكليات والمعاهد الدراسية للبنين والبنات، للطلاب الناجحين في الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية.

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خطوات تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2023

وبدأت جامعة الأزهر في تلقى رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 لجميع الطلاب الناجحين في الدور الأول من الثانوية الأزهرية على مستوي الجمهورية، تسجيل رغباتهم عبر 4 مكاتب وهي "مبنى المعامل المركزية بكلية علوم بنين بالقاهرة "للبنات فقط"، مبنى المدينة الجامعية بمدينة نصر "للبنين فقط"، فرعي الجامعة بطنطا وأسيوط، ومكاتب التنسيق بالجامعات الحكومية.

وأكد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن باب تسجيل الرغبات بدأ يوم الأحد لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي» الناجحين في الدور الأول، منوهًا إلى أن مكتب تنسيق القبول سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سيتاح لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

ودعا نائب رئيس الجامعة الطلاب للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي؛ بهدف الاسترشاد بعد ذلك لكل طالب في تسجيل رغباته، داعيا لأبنائه الطلاب والطالبات بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعة ورغبته وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

تسجيل الرغبات للثانويه الازهريه 2023

تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2023

وتقدم "الدستور" خطوة بخطوة طريقة تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2023 بالقاهرة والأقاليم:

ـ التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية لتسجيل الرغبات (من هنا)

ـ الإطلاع على دليل البنين والبنات و شروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد لآخر عامين.

ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

ـ طلاب محافظة البحر الأحمر، متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين "منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي.

ـ طلاب محافظات شمال و جنوب سيناء متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين (منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري).

ـ لتعديل الرغبات مرة أخرى عبر الضغط على رابط " تعديل هذه القائمة".

ـ لتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمام الطالب خياران:

(1) الخيار الأول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.

(2) الخيار الثاني: تقسم فيه الكليات إلى مجموعات على حسب نوع الدراسة مثلا:

"إذا اخترت اسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك".

- اختيار الرغبة بالضغط على زر "إضافة".

- يمكن التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقديم أو التأخير باستخدام الأسهم المشار إليها في الصورة التالية، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).

- بعد إتمام إدخال الرغبات يجرى الضغط على زر "الخطوة التالية" الموجود أسفل الشاشة.

ـ بعد الضغط علي الخطوة التالية في الشاشة ستظهر قائمة بالرغبات، وحال التعديل في أي رغبة، يتم الضغط على رابط "اضغط هنا لتعديل الرغبات".

ـ بعد التأكد من الرغبات، يتم إدخال رقم الهاتف – والرقم القومي – والبريد الإلكتروني (إن وجد)، والرقم السري مرة أخرى وإعادة إدخال الرقم التأكيدي كما هو موضح في الصورة، وبعد ذلك يتم الضغط على زر "التسجيل"؛ لحفظ البيانات.