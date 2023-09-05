الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تلقي طلبات نظام الدمج للطلاب ذوي الهمم بمعاهد الشرقية

الدكتور سيد الجنيدى
الدكتور سيد الجنيدى

أعلن الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، فتح باب التقدم بنظام الدمج التعليمي للطلاب ذوي الهمم لجميع الصفوف الدراسية من المرحلة الأولى لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤م، اعتبارًا من اليوم وحتى ۲۰۲۳/۱۱/۳۰م.

وقالت عبير عبد الحليم، مسؤول الدمج بالمنطقة، إن المستندات المطلوبة للتقديم هي: بطاقة الخدمات المتكاملة للتلميذ أو الطالب المتقدم للدمج، مقياس ذكاء حديث ستانفورد بينيه الصورة الرابعة أو الخامسة (جهة حكومية)، تقرير طبي شامل (جهة حكومية).، شهادة ميلاد الطالب، صورة بطاقة ولي الأمر، طلب التحاق بنظام الدمج التعليمي.

وأضافت أن التقارير الطبية المطلوبة تختلف من طالب لآخر، وذلك طبقًا للحالة الصحية ونوع الإعاقة لكل طالب، فالمطلوب لطلاب ذوي الإعاقة البصرية ( تشخيص طبي للحالة- رسم كهربائي للشبكية والعصب البصري- قياس حدة البصر).

تفاصيل أوراق طلاب الإعاقة السمعية

وبالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة السمعية: (مقياس سمع- فحص اتزان- قياس استجابة سمعية- اختبار وتقييم سمعي كامل باستخدام السماعة لتحديد مدى الاستفادة من السماعة الطبية)، بينما المطلوب لذوي الإعاقة الذهنية سواء بسيطة وجميع المتلازمات التابعة لها وبطيء التعلم فتشمل الأوراق الآتية: ( تقرير طبي شامل يتضمن اختبار الذكاء باستخدام مقياس ستانفورد بينيه- مقياس السلوك التكيفي على ألا يقل القصور عن مجالين من المجالات السلوكية)، والمطلوب للطلاب المصابين باضطراب طيف التوحد: ( استخدام إحدى أدوات تشخيص التوحد كارز (٣٠-٣٦) جليام (۸۰-۱۱۰) - اختبار ذكاء باستخدام مقياس ستانفورد بينيه).

 بالنسبة للطلاب المصابين باضطراب التواصل: (تقرير طبي عن اللغة والكلام– مقياس سمع )، وبالنسبة للطلاب المصابين باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة: ( اختبار كونرز- تقرير طبي يشمل نتائج الاختبارات النفسية موضحا بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال).

 بينما الطلاب المصابين باضطراب صعوبات التعلم المحددة: (اختبار إلينوي أو أحد الاختبارات المتعددة مايكل بست-  مقياس الأستاذ دكتور عادل عبد الله- مقياس الأستاذ دكتور فتحي الزيات- تقرير طبي يشمل الأداء الوظيفي للمخ ونتائج الاختبارات النفسية موضحا بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال).

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف بالتوسع في تطبيق نظام الدمج ليشمل كافة المراحل الدراسية .

الجدير بالذكر أن منطقة الشرقية الأزهرية قد حددت في وقت سابق خمس معاهد بكل إدارة تعليمية للمرحلة الابتدائية لتطبيق نظام الدمج بهم، أما بالنسبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية فسوف يتم تحديد ثلاثة معاهد للبنين وثلاثة معاهد للفتيات.

رئيس الإدارة المركزية منطقة الشرقية الأزهرية مسئول الدمج أزهر الشرقية الصفوف الدراسية

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