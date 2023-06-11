أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في الشرقية

أعلن الدكتور السيد الجنيدي، مدير منطقة الشرقية الأزهرية، أسماء الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مشيراً إلى أن إجمالي المتقدمين للشهادة الإعدادية هو 16,046 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى 8,810 طلاب بنسبة نجاح 73%، و7,236 طالبة بنسبة نجاح 83.5%. وفيما يلي، ننشر أسماء الأوائل بالترتيب:

المركز الأول: إبراهيم أنور علي من معهد العريس الإعدادي بمجموع 99.8%

المركز الثاني: ندى أحمد حامد بمجموع 99.8% من معهد شنبارة الميمونة

المركز الثالث: علاء مسعد محمد إبراهيم بمجموع 99.7% من معهد روضة الجنيدي

المركز الرابع: إبرار عاطف علي بمجموع 99.6% من معهد أكوة الإعدادي

المركز الخامس: أسماء خالد صالح بمجموع 99.6% من معهد شنبارة الميمونة.

المركز السادس: أسماء عبدالله محمد بنسبة 99.6% من معهد بحر البقر.

المركز السابع: سحر مخلص محمد إبراهيم بنسبة 99.6% من معهد أم عجرم.

المركز الثامن: ندى عاطف بنسبة 99.6% من معهد عبدة على فرح.

المركز التاسع: هاجر ناجى عبدالله بنسبة 99.6% من معهد السلام.

المركز العاشر: أسماء السيد بنسبة 94.4% من معهد صافور.

أما أوائل المحافظة من ذوي الهمم، فهم:

المركز الأول: أحمد ماهر محمد حنفى بنسبة 97.7% من معهد شبرا النخلة.

المركز الثاني: ياسمين أحمد عبدالبديع بنسبة 99.5% من معهد النمروط الإعدادي.

المركز الثالث: مازن إيهاب عطية بنسبة 97% من معهد السادات.

المركز الرابع: عمر منير عبدالهادى بنسبة 92.2% من معهد العاشر من رمضان.

المركز الخامس: علاء الدين عبدالله عطية بنسبة 91.5% من معهد العاشر من رمضان.

وفي مرحلة الشهادة الابتدائية، تقدم للاختبار 15,889 طالبًا وطالبة، ونوضِّح ترتيب أوائل المحافظة حسب الأسماء.

الاول عمر أحمد منير، 98.2%، معهد العصايد الابتدائي

الثانى أحمد محمد عبد القادر 98.2% معهد عبدالسلام الظواهري

الثالث ريتال عبدالله 98.2% معهد كراديس الابتدائي

الرابع، عمر اسامة إبراهيم 98.6% معهد اعتدال الابتدائي

الخامس عاصم محمد على 98.6% معهد النمروط الابتدائي

السادس، رغد محمد عاطف 98.5% معهد عاكف عبدالدايم

السابع، عبدالرحمن خالد عبد المقصود 98.5%

الثامن، محمد احمد حسين 98.4% معهد اعتدال مبروك

التاسع ملك اسلام محمد 98.4% معهد مكة المكرمة

العاشر، أبرار أشرف عطية 98.3%، معهد بهنياى الابتدائي

اما الخمس مراكز اوائل المحافظة لذوى الهمم هم، الأول، الاء محمد عبدالكريم 99.6%

الثانى محمد وائل غريب96.7% معهد احمد السيد ديرب نجم

الثالث عبدالرحمن ناصر محفوظ 96.6%

الرابع صباح سالم 95.3% معهد الشهيد السيد العزازي

الخامس مريم محمد 94.2%

وجاءت نسبة نجاح الطلاب بالمحافظة 78% للشهادة الاعدادية و 89% للابتدائي.