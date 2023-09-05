الداخلية تكشف حقيقة التجاوزات المرورية بميدان السلخانة فى الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ب- وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تجاوزات المخالفات المرورية بميدان السلخانة في الفيوم.

الداخلية تكشف حقيقة التجاوزات المرورية بميدان السلخانة في الفيوم

بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن التضرر من التجاوزات المرورية بميدان السلخانة بمحافظة الفيوم.

تم توجيه عدة حملات مرورية بعدد من المناطق بالمحافظة، من بينها المنطقة محل الشكوى، وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 65 سيارة متروكة، 192 سيارة ودراجة نارية "بدون لوحات وبدون ترخيص"، 10378 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.

وفاة طفل صدمته سيارة على طريق أسيوط الغربى

كان لقى طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى فى نطاق محافظة الفيوم وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بطفل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى بالقرب من نقطة إسعاف قصر الباسل ووفاته.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع طفل يدعى يحيى شاهين أبوبكر وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، والتي قررت تشريح جثة الطفل وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم في وجود شبهة جنائية من عدمه، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم عن الواقعة وعن سرعة السائق للسيارة بالحد الطبيعي أم سرعة زائدة.