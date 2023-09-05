نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بمصنع الخزف والفخار

تفقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمصنع الخزف والفخار التابع للمحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل ودراسة زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة في إطار خطة المحافظة للنهوض بـالحرف التراثية واليدوية، والمشاركة في المعارض المُقامة داخل وخارج المحافظة، يرافقها السيد محمد عبد الله مدير المصنع.

كما تابعت نائب محافظ الوادي الجديد أعمال التوسعة الجارية لمقر حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز التدريب على الحرف اليدوية، المُنفذ بالتعاون مع منظمة التعاون بين الجنوب والجنوب الإيطالية. موجهًة بعرض تقرير إنجاز مفصل عن أنشطة الحاضنة والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها.

عرض منتجات المصنع من خلال منصة "أيادي مصر"

وأكدت نائب المحافظ، على تسجيل وعرض منتجات المصنع من خلال منصة "أيادي مصر" لترويج المنتجات إلكترونيًا، وفتح أسواق خارجية، لدعم أصحاب الحرف التراثية بالمحافظة والحفاظ على التراث الواحاتي، مشددةً على مراعاة الشروط والملحوظات التي تقدمها المنصة لتحقيق أعلى معدلات جودة للمنتج وزيادة الفرص التصديرية.

كانت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ، بتفقد مقر المدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) بمدينة الخارجة، يرافقها المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة.

حيث اطمأنت على التجهيزات النهائية قبل الافتتاح الرسمي للمدرسة بداية العام الدراسي الجديد، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى قطاع الصعيد؛ لتقديم خدمة تعليمية دولية متميزة بمصروفات اقتصادية مخفضة.

ووجهت نائب المحافظ ، بسرعة استكمال تنجيل الملعب و إنشاء مظلة بالفناء، وفرش وتأثيث القاعات الدراسية ومتابعة عمليات تسجيل الطلاب على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، والإجابة على استفسارات أولياء الأمور بخصوص النظام التعليمي بالمدرسة.