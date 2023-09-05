الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب شقة.. إحالة عامل شرع فى قتل سائق فى العمرانية للجنايات

متهم
متهم

أحالت  النيابة العامة بالجيزة ، اليوم الثلاثاء، عامل للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالشروع في قتل سائق وإصابته بسلاح أبيض بسبب الخلاف على بيع شقة في  منطقة العمرانية.

وسبق أن أمرت النيابة بحبس المتهم وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة

 خلاف على بيع شقة 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل سائق إلى المستشفى مصابا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في العمرانية.
بإجراء التحريات تبين أن عامل اعتدى على المجني عليه، بسبب خلاف على بيع شقة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

إحالة تشكيل عصابي للاتجار فى العملة بالعمرانية للمحاكمة
 

كما أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، تشكيلا عصابيا من 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار في العملة.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قد ألقوا القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار بالعملة في العمرانية، وضبط بحوزتهم مبلغ 7 ملايين جنيه.

وقد تم ضبط المتهمين أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية في العمرانية فتم الاشتباه بسيارة يستقلها شخصين تسير عكس الاتجاه، وتم التحفظ على اثنين من مستقليها.

وبتفتيش السيارة عثر بها على 7 ملايين جنيه، واعترف المتهمان بالاتجار بالعملة بالاشتراك مع شخص ثالث تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي قررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعقب ذلك قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لنظر محاكمتهم في تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بالمخالفة للقانون.

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