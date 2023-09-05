الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة: مصر مرشحة لزيادة 17 مليونًا بعدد السكان خلال 10 سنوات

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر مرشحة فى العشر سنوات المقبلة طبقا للتركيبة السكانية الحالية أن تزداد 17 مليون شخص

وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس السيسي: الفائض فى الادخار من الناتج القومي المحلي سيعود على رفاهية المواطن، وسيعود على تحسين الخصائص السكانية، موضحا أن هذا أدى إلى زيادة فى المزايا الإجتماعية من الدعم والمنح التي قدمتها الدولة.

نزيد 4 مواليد كل دقيقة

وعن ارتفاع أعداد المواليد، قال وزير الصحة والسكان، أعداد المواليد اليومية 5683 مولودا فى اليوم الواحد، معقبا: "نزيد 4 مواليد كل دقيقة، بواقع مولود كل 15 ثانية".

 وأكد وزير الصحة أن قضية السكان في مصر ليست قضية اليوم، ولكنها تعود إلى 6 عقود ماضية، مضيفاً أن البرنامج السكاني في مصر بدأ منذ 1962.

وأوضح أن المادة 41 في الدستور المصري، أكدت التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية.

كما أشار "عبدالغفار" إلى أن الدولة حصلت على نجاحات عندما بدأت في خفض معدلات الإنجاب، والتي تعني عدد الأطفال في عمر السيدات من 15 إلى 49 عاماً، كان في 1961 يعادل 6.8 أطفال، وانتظم الهبوط في معدلات الإنجاب حتى وصل إلى 3 أطفال لكل سيدة في عمر الإنجاب.

المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسي الفائض فى الإدخار من الناتج القومي المحلي سيعود عل خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الرئيس السيسي عداد المواليد

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