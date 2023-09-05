الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: المؤتمر العالمي للسكان يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

 قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن استضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي تنطلق اعماله اليوم  تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف السكان والتنمية، خاصة وأن ملف السكان من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، بداية من التحديات وكيفية استغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية ورؤية مصر 2030.

توقعات نتائج المؤتمر العالمي 

وتابع النائب عمرو هندى: "من المتوقع أن ينتج عن المؤتمر حزمة من التوصيات والقرارات الهامة التى  تهدف لتحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، حيث يتضمن عرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور".

الاستراتيجية الوطنية للسكان 

وأشاد عضو مجلس النواب، بالموضوعات التي سيتم إلقاء الضوء عليها فى المؤتمر، بداية من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، ويتضمن 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا، حيث بلغ عدد المسجلين 8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم.

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بحضور السيسى.. مذيع الشارع يشارك فى افتتاح المؤتمر العالمى للسكان 2023

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الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية خلال فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023

 دور أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية

وأشار النائب عمرو هندي إلى أن أبرز الموضوعات التى سيتم إلقاء الضوء عليها مناقشة دور أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية بجلسة تحت عنوان "التحديات والفرص"، لتشمل التحديات والإنجازات في مجال مرض التصلب العصبي المتعدد في مصر، استعراض تجربة أمانة المراكز الطبية، الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الطبية لمرضى الأورام، مناقشة إيجابيات عمليات زرع نخاع العظم كحجر الزاوية لتحسين البقاء على قيد الحياة، وأخيرا مناقشة أهداف مشروع المحور والأقمار الصناعية لتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية.

المؤتمر العالمي للسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر 2030 المواطن المصري الاستراتيجية الوطنية للسكان

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