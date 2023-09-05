الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بحضور السيسى.. مذيع الشارع يشارك فى افتتاح المؤتمر العالمى للسكان 2023

الإعلامي أحمد رأفت
الإعلامي أحمد رأفت

شارك الإعلامي أحمد رأفت، والشهير بمذيع الشارع، في افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء.

وعُرض، خلال افتتاح المؤتمر، فيديو تسجيلي، أثناء عقد مذيع الشارع لقاءات مع المواطنين في الشارع للحديث حول سر تسمية وزارة الصحة والسكان بهذا الاسم، وأيضًا سؤاله عن أكبر عدد مواليد كان عام كام؟.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، في العاصمة الإدارية، تحت عنوان "أجل تنمية مستدامة"، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".

وتشمل فعاليات المؤتمر، والذي ينعقد في العاصمة الإدارية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، في ضوء اهتمام القادة السياسيين بالنظام الصحي في مصر والقضايا السكانية.

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز صحة ورفاه السكان، مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتوصل إلى توصيات وخرائط طريق لسبل الاستجابة للتحديات العالمية وتحسين النتائج الصحية.

ويهدف المؤتمر أيضًا إلى تمكين وإشراك جميع أصحاب المصلحة في تشكيل برامج الصحة والتنمية العالمية، وتعزيز الشراكات القيمة لتنفيذ تدخلات فعالة ومؤثرة، وتعبئة الموارد وتعزيز تطبيق البحوث القائمة على الأدلة والتوصيات العلمية لمواجهة تحديات السكان والصحة والتنمية.

الصحة افتتاح المؤتمر العالمي للسكان السيسي الرئيس السيسي

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